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陸：今年兩岸企業家紫金山峰會成果將超往屆

2019-10-30 11:23聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

大陸國台辦發言人馬曉光上午表示，2019年兩岸企業家紫金山峰會將於11月3日至5日在南京舉辦，目前已有大陸40多家央企和一批知名民營企業報名參會，台灣方面主要工商團體的負責人以及一批重量級企業家也已完成報名。

峰會期間，還將舉行兩岸產業交流合作協議及專案簽約，預計合作成果將超過往屆。本屆峰會還將舉辦海峽兩岸經濟合作園區及一帶一路園區建設展、江蘇省台灣青年實習就業創業成果展。

馬曉光說，江蘇各地各部門高度重視31條措施的貫徹落實工作，已經取得了一系列具體成果。全省共有近100家台資企業享受高科技企業稅收優惠政策，合計減免企業所得稅31.3億元。淮安實聯化工電子特化品、淮安慶鼎精密電子多層柔性線路板、南京台積電專案被認定為江蘇省2019年重大項目，享受同等政策優惠支持。

另外，為給台灣青年圓夢大陸提供更多便利，今年江蘇推出了台灣青年2019江蘇省實習專項扶持計畫，在蘇台灣實習生總數突破了千人，122名優秀台灣青年代表獲得獎學金和助學金。台灣同胞在蘇生活更加便利，近萬名台灣學生在江蘇各級各類學校就讀，省內92家醫院被認定為台商定點就診醫院，超過3300名台胞在蘇參加企業職工基本養者保險。今年共有6名台胞榮獲江蘇省五ー勞動獎章，30家台資企業獲得江蘇省政府頒發的江蘇省紫峰獎。

陸稱今年兩岸企業家紫金山峰會合作成果將超過往屆，圖為去年峰會舉行情景。（百度）
陸稱今年兩岸企業家紫金山峰會合作成果將超過往屆，圖為去年峰會舉行情景。（百度）
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