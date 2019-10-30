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民進黨「中共代理人」修法 陸批「白色恐怖」死灰復燃

2019-10-30 11:01聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

大陸國台辦發言人馬曉光民進黨黨團把多個「中共代理人」法案付委一事，在上午記者會回應稱，所謂中共代理人修法，就是白色恐怖死灰復燃。

馬曉光說，民進黨的目的在於全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，打擊持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，鉗制島內的批評輿論，完全是出於一黨一己之私，已經遭到台灣社會各界的強烈反對。「我們再次正告民進黨當局，必須懸崖勒馬」。

大陸國台辦發言人馬曉光。（中評社）
大陸國台辦發言人馬曉光。（中評社）
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中共代理人民進黨馬曉光
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