明年ECFA是否終止？國台辦回應了
2019-10-30 10:44
聯合報 特派記者陳言喬
／北京即時報導
針對明年兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否面臨十年後終止的問題，大陸國台辦發言人馬曉光上午在記者會上表示，誰在為兩岸同胞和兩岸業者謀福祉，誰為謀取政治私利而損害兩岸同胞和兩岸業者的利益，一目了然。
馬曉光說，自ECFA簽署以來（2010年6月），大陸方面切實履行承諾，保障ECFA順利生效實施。截至2019年6月底，貨物貿易早期收穫產品，大陸對台累計減免關稅約375.3億元人民幣。特別值得指出的是，早期收穫產品清單給台灣中小企業以及農漁民帯來了實實在在的巨大利益。
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從2010年到2018年，早收清單中，台灣對大陸出口農產品増長了兩倍，大陸已成為台灣農產品外銷的第一大市場。
他說，早期收穫計畫的降稅安排與開放措施僅僅占兩岸貿易與市場開放的一小部分。遺憾的是，由於眾所周知的原因，ECFA後續服務貿易協議簽署未能生效、貨貿協議商談被迫中斷，ECFA無法惠及更多臺灣同胞。誰在損害兩岸同胞和兩岸業者的利益，一目了然。
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