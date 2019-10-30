親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

評／媒體「國有化」 網路已非中國的自由國度？

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

「請好好賺大錢！」陳明通：中共代理人法與台商無關

2019-10-30 09:43聯合報 記者許依晨／台北即時報導

民進黨立院黨團昨天在院會變更議程，將數個「中共代理人」法案付委，在陸台商憂心不已。陸委會主委陳明通今天被問及此，他掛保證表示，「反中共滲透相關的法規，跟台商無關，請各位台商在大陸好好經商，好好賺大錢」。

「中共代理人」修法爭議大，民進黨強壓在野黨杯葛，中共代理人法案昨日付委，有台商質疑蔡政府說一套做一套。

陳明通上午赴立法院進行陸委會109年度施政報告前受訪，他表示，各界都清楚中共對台灣的滲透，當然要做好管理滲透的防護網，政府部門尊重立委提案，相關法案還需要推動整合，並徵詢各方面意見。

他指出，一直以來都有注意到台商關切的議題，他再度跟台商保證，「反中共滲透相關的法規，跟台商無關，請各位台商在大陸好好經商，好好賺大錢」。

陸委會主委陳明通掛保證表示，反中共滲透相關的法規跟台商無關。記者許依晨／攝影
陸委會主委陳明通掛保證表示，反中共滲透相關的法規跟台商無關。記者許依晨／攝影
分享

中共代理人台商民進黨
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

外部衝擊 陸Q4經濟成長率估6％

2019-10-29 23:30

陸粗鋼今年產量 將大增7.1％

2019-10-29 23:30

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

應急錢來了 李嘉誠砸39億先救香港飲食業

2019-10-30 00:47

徐台峰會 創造合作共贏

2019-10-30 00:40

徐台峰會登場 「兩岸一芯、智贏未來」

2019-10-30 00:34

區塊鏈3風險 陸專家談防範

2019-10-30 00:16

一汽-大眾汽車 新技術開發中心奠基

2019-10-30 00:15

上海自貿區打造WLA科學社區 可「拎包入住」

2019-10-30 00:15

特斯拉上海廠生產 副總裁：正待審批

2019-10-30 00:14

澳門新八景 文創產品說故事

2019-10-30 00:12

兩岸機博會 150餘台商將參展

2019-10-30 00:12

福州創客基地 助台青孵夢想

2019-10-30 00:11

陸安防產業爆發 打造生態圈

2019-10-30 00:11

台北電腦展迎40年 深圳辦說明會

2019-10-30 00:10

徐台峰會／郭台強：打造智慧製造基地

2019-10-30 00:02

徐台峰會／專家建言：半導體業聯手 鎖定市場、技術

2019-10-30 00:01

陸擬再出20條措施穩外資 加強外企國民待遇保障

2019-10-29 22:46

中鋼協：鋼鐵業貿易保護主義影響仍在持續

2019-10-29 21:19

華為擬結盟三安 實施去美化策略

2019-10-29 21:11

中國5G資費方案曝光 月租550元起跳

2019-10-29 20:59

互聯網誕生50年 中國審查日益趨緊

2019-10-29 20:01

這家公司高層降薪自救 最高降幅83%

2019-10-29 19:37

特斯拉上海工廠周產量估達3,000輛

2019-10-29 18:00

陸：今年外資「穩規模、調結構」 明年會更樂觀

2019-10-29 16:34

屯馬線一期開始試營運「拚明年Q1開通」 外傳是1月5日

2019-10-29 16:27

它值得追求？從中國撒錢「保6」，看GDP的崇拜迷思

2019-10-29 15:54

野村：大陸豬肉價格明年初估攀高峰 人行延後寬鬆

2019-10-29 15:50

比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45

台企轉移在陸布局 助力徐州轉型升級

2019-10-29 15:33

大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28

香港第3季經濟將技術性衰退 明年恐負成長

2019-10-29 10:41

中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升

2019-10-29 10:28

徐台兩岸金龍湖峰會 今登場

2019-10-29 08:38

富邦華一銀、上海銀 簽戰略合作協議

2019-10-29 01:23

法治撐起營商環境 上海領跑全大陸

2019-10-29 01:23

民企助攻…廣東外貿占比飆升

2019-10-29 01:23

中國磷交所 雲南晉寧上線

2019-10-29 01:23

搶當主力軍 百家央企喊進海南

2019-10-29 01:23
看更多

熱門文章

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28

比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45

華為擬結盟三安 實施去美化策略

2019-10-29 21:11

翻滾林俊傑「原味床單」、賣針頭 江蘇11醫護遭停職

2019-10-29 16:12

應急錢來了 李嘉誠砸39億先救香港飲食業

2019-10-30 00:47

港、澳命運大不同 殖民史區隔文化

2019-10-29 20:46

吳忌寒奪回比特大陸控制權 解除詹克團一切職務

2019-10-29 15:35

「請好好賺大錢！」陳明通：中共代理人法與台商無關

2019-10-30 09:43

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

林鄭月娥稱不掌握陳同佳何時赴台 強調不涉政治操作

2019-10-29 10:27

蒙面法後...港新規「起底禁令」：禁披露警員家屬個資

2019-10-29 11:04

這家公司高層降薪自救 最高降幅83%

2019-10-29 19:37

提名資格無效 黃之鋒質疑政治篩選：想殺一儆百

2019-10-29 14:12

它值得追求？從中國撒錢「保6」，看GDP的崇拜迷思

2019-10-29 15:54

不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處

2019-10-30 00:58

黃之鋒涉「民主自決」 參選區議員資格遭取消

2019-10-30 00:33

香港眾志秘書長黃之鋒 被裁定參選提名無效

2019-10-29 11:26

調查：83%受訪者不贊成香港獨立

2019-10-29 18:38

福建擴大直接採認台灣職業技能資格範圍

2019-10-29 20:08

特斯拉上海工廠周產量估達3,000輛

2019-10-29 18:00

黃之鋒參選資格遭取消 民進黨深表遺憾

2019-10-29 15:14

李嘉誠基金會捐款8億元 挺港中小餐飲業

2019-10-29 15:34

影／美的置業貴陽垮塌事故 8人身亡

2019-10-29 11:43

陸擬再出20條措施穩外資 加強外企國民待遇保障

2019-10-29 22:46

「拒出示身分證」攝記被扣7小時 3記者組織強烈譴責

2019-10-29 16:15

反送中衝擊香港經濟...多個國際品牌離港 Q3恐續負成長

2019-10-29 16:17

自然受孕產「天賜」愛女 山東67歲婦已有奶水哺育

2019-10-29 12:34

外部衝擊 陸Q4經濟成長率估6％

2019-10-29 23:30

杭州男被五步蛇咬傷 自行斷指 醫：及時就醫即可

2019-10-29 12:32

香港第3季經濟將技術性衰退 明年恐負成長

2019-10-29 10:41

黃之鋒提名無效 陸官媒：反中亂港必有代價

2019-10-30 09:39

美艦巡黃海 中萬噸級海警船近距離監視

2019-10-29 12:30

野村：大陸豬肉價格明年初估攀高峰 人行延後寬鬆

2019-10-29 15:50

中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升

2019-10-29 10:28

比特幣礦業二哥嘉楠耘智赴美IPO 擬募資4億美元

2019-10-29 16:21

外媒指或遭北京撤職 林鄭回批：別有用心的謠言

2019-10-29 10:38

天價彩禮娶不起 中國出新規要遏制農村陋習

2019-10-29 17:17

林鄭月娥：港陷技術性衰退

2019-10-29 23:30

港警暴力阻採訪 警方記者會女記者模仿「強光照射」

2019-10-29 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top