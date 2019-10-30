「請好好賺大錢！」陳明通：中共代理人法與台商無關
2019-10-30 09:43
聯合報 記者許依晨
／台北即時報導
民進黨立院黨團昨天在院會變更議程，將數個「中共代理人」法案付委，在陸台商憂心不已。陸委會主委陳明通今天被問及此，他掛保證表示，「反中共滲透相關的法規，跟台商無關，請各位台商在大陸好好經商，好好賺大錢」。
「中共代理人」修法爭議大，民進黨強壓在野黨杯葛，中共代理人法案昨日付委，有台商質疑蔡政府說一套做一套。
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陳明通上午赴立法院進行陸委會109年度施政報告前受訪，他表示，各界都清楚中共對台灣的滲透，當然要做好管理滲透的防護網，政府部門尊重立委提案，相關法案還需要推動整合，並徵詢各方面意見。
他指出，一直以來都有注意到台商關切的議題，他再度跟台商保證，「反中共滲透相關的法規，跟台商無關，請各位台商在大陸好好經商，好好賺大錢」。
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