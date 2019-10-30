徐台峰會登場 「兩岸一芯、智贏未來」

2019-10-30 00:34 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／徐州報導



徐台兩岸金龍湖峰會廿九日登場，並舉行四個戰略合作協定、八個重大產業項目集中簽約儀式。 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

徐州市委書記周鐵根表示，徐州以淮海經濟區中心城市、一帶一路雙向節點城市等疊加的戰略優勢，打造金龍湖峰會為徐台交流核心平台，並攜手台資企業合作共贏。

二○一九徐台兩岸金龍湖峰會廿九日在徐州經濟技術開發區舉行，主題聚焦「兩岸一芯（chip、IC、semi）、智（智慧製造）贏未來」，來自台灣包括台達電、日月光、仁寶集團逾八十家企業參加，電電公會理事長李詩欽是上任後第一次率團到徐州，和商總、台灣科學工業園區逾十家公協會，與大陸工程機械行業龍頭的徐工集團、大陸最大的新能源製造商協鑫集團等，兩岸企業家約三百五十人出席。

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徐台兩岸金龍湖峰會是第二年舉辦，但交流合作成果更上層樓。開幕式舉行「台灣青年徐州就業創新示範基地」揭牌，並集中簽約四個戰略合作協定、八個重大產業項目。其中，商總與徐州經開區將深化戰略合作，且涵碧樓文創也將落地徐州。

正崴集團董事長郭台強，去年在徐州投資人民幣卅多億元建廠，從前期考察到簽下投資意向，只用了三個月。郭台強透露，今年在徐州投資建設高端手機供應鏈已經開始投產，明年四大廠四大項目會全面投產，正崴集團將以徐州作為智慧製造核心，做為正崴轉型智慧製造的示範區。

前經濟部長尹啟銘出席峰會時表示， 加入大陸供應鏈融合發展，是台資企業未來要走的路。他認為台資企業要有「大陸+N」的思維布局，他說，除了一帶一路是個好機遇，更不能忽視大陸跟東協等多國簽署了FTA自貿協議，台商應充分利用大陸自貿協定以「大陸+N」來做企業布局。