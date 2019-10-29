陸擬再出20條措施穩外資 加強外企國民待遇保障
2019-10-29 22:46
聯合報 記者張運祥
╱即時報導
中國大陸擬近期再推出20條政策措施穩定外資，包括加快金融業開放，保障內外資企業平等參與政府採購等。
中新社報導，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文29日稱，這些措施進一步加大對外企國民待遇的保障力度。
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王受文表示，即將頒布的這些措施在八個方面體現給予外企國民待遇的要求，如保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇；全面落實內外資企業公平參與標準化工作等。
部分規定比以往更加細化。如在不得強制轉讓技術方面，明確行政機關及其工作人員不得通過行政許可、監督檢查、行政強制等來強制或者變相強制外國投資者、外商投資企業轉讓技術。
王受文說：「現在的要求應該說更加具體、更便於貫徹落實。」
報導指出，除保護外商投資合法權益外，這些措施還明確要深化對外開放、加大投資促進力度，如全面取消對在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等業務範圍限制，取消外資法人銀行等設立的總資產要求；支持地方加大對外資的招商引資力度，鼓勵地方政府實行更加靈活的激勵措施等。
在全球跨境投資整體低迷背景下，今年以來中國在穩外資方面動作頻頻，包括頒布《外商投資法》，推出更加簡短的外商投資准入負面清單，新設一批自由貿易試驗區等。
據官方數據，得益於改革紅利，今年前三季中國實際使用外資額達人民幣6832.1億元，年增長6.5%。
王受文稱，基於中國國內市場巨大，外資法律法規政策環境穩定透明可預期等因素，中方對今年外資穩規模充滿信心，2020年吸引外資前景也是樂觀的。
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