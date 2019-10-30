區塊鏈3風險 陸專家談防範
隨著區塊鏈登上中共中央政治局第十八次集體學習的課堂，這一新興技術成為各方關注焦點。區塊鏈技術將帶來什麼變化？中國金融四十人論壇常務理事會主席陳元解釋說，該技術能提高結算清算效率，降低交易成本，有力推動數字貨幣創新與應用。未來，在供應鏈金融、醫療信息化、教育資源共享等產業變革中，區塊鏈均有發揮作用的潛力。
全球加快布局區塊鏈
中新社報導，有別於傳統數據庫，區塊鏈本質上是一個以去中心化為核心的分布式帳本數據系統。其排除了被第三方中心控制的風險，從而更能保障信息安全。
目前，全球主要國家都在加快布局區塊鏈技術發展，中國大陸在該領域亦擁有良好基礎。大陸工信部賽迪區塊鏈研究院編寫的「2019年上半年中國區塊鏈發展現狀與展望」報告顯示，今年上半年中國大陸公開的區塊鏈專利數量為3547項，已經超過2018年公開的全年專利總量2435項。
監管須配備數字工具
對區塊鏈存在技術風險、體系外誠信風險、網絡性風險等，監管方應如何防範？「當我們不太清楚某種業態會向什麼方向發展時，必須注意風險管控。」大陸國家外匯管理局副局長陸磊認為，監管部門要抓住現代金融基礎設施建設這一核心環節，加強面向數字金融時代的支付清算、存管結算、交易報告庫等建設，以實現更低交易成本和更低系統性風險概率。
英國央行英格蘭銀行副行長戴夫．拉姆斯登（Dave Ramsden）則強調監管部門擁抱變化的重要性。他認為，想要有效地規範數字經濟，監管部門就必須配備和運用合適數字工具。
與此同時，包括金融技術在內的整個國際經濟和金融體系正出現裂痕，各國需互相學習合作以減緩這種趨勢。
與實體經濟深度融合
在從技術層面加強區塊鏈風險管控的同時，官方對其應用方向該如何加以引導？中國人民銀行科技司司長李偉強調，要推動區塊鏈與實體經濟深度融合，解決中小企業融資難、銀行風控難、監管部門監管難的問題。此外，商業銀行數字化轉型也要高度重視區塊鏈技術應用，根據技術特點開發應用場景，加大創新力度，建立安全保障體系，確保安全有序發展。
從經濟金融痛點出發
「不能披著區塊鏈這個外衣做非法金融活動。」在大陸國家外匯管理局總會計師孫天琦看來，區塊鏈技術要想真正獲得市場空間，須從當前經濟金融的痛點出發，從服務實體經濟過程中找到自己市場所在。
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