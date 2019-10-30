區塊鏈3風險 陸專家談防範

2019-10-30 00:16 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



隨著區塊鏈登上中共中央政治局第十八次集體學習的課堂，這一新興技術成為各方關注焦點。區塊鏈技術將帶來什麼變化？中國金融四十人論壇常務理事會主席陳元解釋說，該技術能提高結算清算效率，降低交易成本，有力推動數字貨幣創新與應用。未來，在供應鏈金融、醫療信息化、教育資源共享等產業變革中，區塊鏈均有發揮作用的潛力。

全球加快布局區塊鏈

中新社報導，有別於傳統數據庫，區塊鏈本質上是一個以去中心化為核心的分布式帳本數據系統。其排除了被第三方中心控制的風險，從而更能保障信息安全。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

目前，全球主要國家都在加快布局區塊鏈技術發展，中國大陸在該領域亦擁有良好基礎。大陸工信部賽迪區塊鏈研究院編寫的「2019年上半年中國區塊鏈發展現狀與展望」報告顯示，今年上半年中國大陸公開的區塊鏈專利數量為3547項，已經超過2018年公開的全年專利總量2435項。

監管須配備數字工具

對區塊鏈存在技術風險、體系外誠信風險、網絡性風險等，監管方應如何防範？「當我們不太清楚某種業態會向什麼方向發展時，必須注意風險管控。」大陸國家外匯管理局副局長陸磊認為，監管部門要抓住現代金融基礎設施建設這一核心環節，加強面向數字金融時代的支付清算、存管結算、交易報告庫等建設，以實現更低交易成本和更低系統性風險概率。

英國央行英格蘭銀行副行長戴夫．拉姆斯登（Dave Ramsden）則強調監管部門擁抱變化的重要性。他認為，想要有效地規範數字經濟，監管部門就必須配備和運用合適數字工具。

與此同時，包括金融技術在內的整個國際經濟和金融體系正出現裂痕，各國需互相學習合作以減緩這種趨勢。

與實體經濟深度融合

在從技術層面加強區塊鏈風險管控的同時，官方對其應用方向該如何加以引導？中國人民銀行科技司司長李偉強調，要推動區塊鏈與實體經濟深度融合，解決中小企業融資難、銀行風控難、監管部門監管難的問題。此外，商業銀行數字化轉型也要高度重視區塊鏈技術應用，根據技術特點開發應用場景，加大創新力度，建立安全保障體系，確保安全有序發展。

從經濟金融痛點出發

「不能披著區塊鏈這個外衣做非法金融活動。」在大陸國家外匯管理局總會計師孫天琦看來，區塊鏈技術要想真正獲得市場空間，須從當前經濟金融的痛點出發，從服務實體經濟過程中找到自己市場所在。