上海自貿區打造WLA科學社區 可「拎包入住」

2019-10-30 00:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



首個世界頂尖科學家「WLA科學社區」選址中國（上海）自貿試驗區臨港新片區，上海臨港科技創新城經濟發展有限公司董事長陳炯29日受訪時透露，該社區將於2020年下半年啟動建設，未來頂尖科學家可「拎包入住」。

中新社報導，此間官方表示，「WLA科學社區」藉助世界頂尖科學家協會（WLA）的集群效應，以頂尖科學家資源為核心，立足基礎研究打造超級實驗室，把頂尖科學家的科技原創成果注入科學社區，在此基礎上再聯合高校、科研院所、企業共建聯合實驗室，同時提供系列產業轉化配套服務，集科學研究、技術轉化、產業生產於一體。 第二屆世界頂尖科學家論壇29日在上海臨港開幕。本屆論壇將圍繞「科技，為了人類共同命運」這一主題，探討科技的巔峰與未來的極限。 （新華社） 分享 facebook

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建立「WLA科學社區」目標何在？陳炯表示，一是致力於全球頂尖科技事業的發展；二是寄望「WLA科學社區」能成為臨港新片區四大重點產業（集成電路、人工智能、生物醫藥和航空航天）的技術創新策源地，支撐新片區產業發展。

「WLA科學社區」規劃中包含設有頂尖WLA科學家冠名實驗、WLA科學家共享實驗室、WLA企業研發中心3大實驗室，集基礎科學研究、臨床科學研究、產業應用科學研究於一體，欲形成閉環式科研鏈。

在產城融合方面，據陳炯透露，規劃中包括科學家公寓、雙語學校與醫療中心等配套設施，讓頂尖科學家與其團隊「拎包入住」，省去後顧之憂。

2019年8月，臨港新片區正式揭牌，此間官方接連推出重磅政策，支持臨港新片區人才、稅收、住房、土地規劃、產業集聚、交通網絡建設、城市綜合服務功能等方面的建設與發展。

陳炯說，「WLA科學社區」將努力利用好新片區的政策優勢，引導多種資源跨界整合融合，打破制度壁壘，藉助世界頂尖科學家的集聚效應，引進頂尖科學家團隊，讓更多的產業創新成果落地生根、開花結果。