一汽-大眾汽車 新技術開發中心奠基
2019-10-30 00:15聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
中德合資的一汽-大眾汽車有限公司28日舉行新技術開發中心奠基儀式，項目總投資近10億元人民幣，建成後將有效增強一汽-大眾研發和創新實力，助力東北老工業基地汽車產業轉型升級。
新華社報導，一汽-大眾汽車有限公司董事、總經理劉亦功表示，新技術開發中心項目是今年繼該公司汽車試驗場一期項目落成後，一汽-大眾在長春啟動的又一重大項目，是實施全價值鏈本土化戰略的重要支撐，建成後將以領先的技術指標和試驗條件，進一步促進長春乃至整個東北汽車產業轉型升級。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據了解，新技術開發中心總建築面積6.99萬平方公尺，建成後，將大幅提升一汽-大眾在安全試驗、性能和耐久試驗、智能燈光開發、驅動系統開發驗證、人機工程研究等方面研發能力，並將升級並完善新能源汽車的試驗設施與設備，全面提升一汽-大眾在新能源方面的研發水平及試驗能力。
一汽-大眾於1991年成立，是中國大型汽車合資企業之一，目前在長春、佛山、成都、青島、天津擁有五個生產基地，已實現累計產量超過1900萬輛。2018年，一汽-大眾全年累計終端銷量突破205萬輛。
留言