特斯拉上海廠生產 副總裁：正待審批

2019-10-30 00:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「特斯拉上海超級工廠生產的產品，一定能達到世界級品質。」美國特斯拉全球副總裁陶琳在29日召開的上海城市推介大會新聞通氣會上表示。特斯拉美國廠很多技術已運用在上海廠，並進行相應的提升，特斯拉在上海的工廠實現提高效率同時降低成本。

中新社報導，陶琳透露，特斯拉上海超級工廠已經具備生產能力，目前正等待相關審批流程，流程結束後馬上可以正式生產和銷售。第一期預計周產量將達到3000輛。

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作為第二次參加進博會的廠商，陶琳坦言第一次進博會給特斯拉帶來了很好的傳播效果。在今年的進博會上，羅賓．丹霍姆將第一次以特斯拉董事長的身分到中國大陸，在進博會上和大家分享特斯拉的一些理念。

陶琳強調，特斯拉期待透過進博會讓公眾瞭解，特斯拉並不只是一個產品，在汽車背後有特斯拉對未來駕駛、技術的理解。

陶琳特別提及了上海的營商環境，「得益於良好的營商環境，讓特斯拉很多創新的想法得以實現。從目前的發展情況來看，選擇上海作為特斯拉全球第一個海外工廠，是一個正確的選擇。」 第二屆中國國際進口博覽會開幕在即，圖為工作人員在國家會展中心（上海）布置鮮花裝飾工程。 中新社 分享 facebook

世界銀行近日發布的「2020年營商環境報告」中，中國大陸的排名在去年46名的基礎上，再次提升15位，位列31位，首次進入全球前40。

上海市經濟和信息化委員會副主任呂鳴表示，今年上海將在城市推介會上發布新一版上海市產業地圖（投資促進平台），在前一版產業地圖的產業定位的基礎上，將空間信息、載體信息、政策信息納入產業地圖，為投資者打造全方位、一站式招商引資服務平台。

「2019上海城市推介大會」將於11月6日在上海國際會議中心舉辦，大會將啟動「上海外商投資促進服務平台」，並與「中國上海」、「一網通辦」、「中小企業服務雲」等重要網站共享數據平台，共同打造全球「投資上海Invest Shanghai」外商投資促進服務平台。