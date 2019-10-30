兩岸機博會 150餘台商將參展
2019-10-30 00:12聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
福建省台港澳事務辦公室副主任鄭一賢29日在福州透露，第十屆海峽兩岸機械產業博覽會凸顯兩岸合作，截至目前，150餘名台商將參會，12家台灣商協會參與協辦或參加活動，32家台灣機械廠家參展，25家台灣企業參加商貿展銷。
中新社報導，第十屆兩岸「機博會」暨第十二屆中國龍岩投資項目洽談會11月8日到10日將在福建省龍岩市舉辦。在當天舉行的新聞發布會上，鄭一賢表示，兩岸「機博會」將通過機械裝備產品的展示展銷、技術交流、項目招商、經貿洽談等活動，構建對台經貿交流合作和對外招商引資的平台，深化海峽兩岸機械產業的交流與合作。
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據介紹，本屆兩岸「機博會」將舉辦海峽兩岸（龍岩）投資論壇、海峽兩岸機械產業人才交流合作大會等活動。相較往年，本屆兩岸「機博會」邀請的台灣嘉賓範圍更廣，針對性更強，邀請了廣東、江蘇、四川、浙江、天津等多地的台協會會長，由台灣青年組建的經貿考察團，以及涉及有色金屬、機械裝備、文旅康養、新材料新能源、數字和特色現代農業等領域的台灣企業來參會。
龍岩市副市長王建生表示，兩岸「機博會」已成功舉辦九屆，依託龍岩獨特的產業優勢、區位優勢和對台優勢，已經成為海峽兩岸投資合作、產業對接、經貿交流的重要平台。
目前，龍岩市機械產業對台合作快速增長。龍岩、台灣兩地的應急產業協會、相關企業、專家近兩年進行互訪交流，並建立合作機制，就兩地防災教育、產業交流合作達成了初步意向。
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