陸安防產業爆發 打造生態圈
應對公共安全威脅增加的嚴峻形勢，全球安防行業正快速增長。約占全球安防產值三分之一的中國大陸，其產業鏈內的眾多企業加速深耕海內外市場，打造安防產業生態圈。
中新社報導，「2019年第十七屆中國國際公共安全博覽會」（CPSE安博會）28日至31日在深圳舉行。該展會被稱為全球安防第一展，此次展會面積達11.5萬平方公尺。全球100多個國家和地區1500多家廠商帶來先進的安全防範技術產品和解決方案。
大會組委會提供的數據顯示，近幾年全球智能安防市場保持15%的年均增長率，預計2019年全球安防產業總值將達3600億美元，中國大陸安防產業總值達到1200億美元。
在本屆展會上，安防巨頭接連發布新品。360家庭安全大腦發布，使得360公司的安防智能硬件產品涵蓋室內安全、門前安全、戶外及店舖安全、安防行業等多個應用場景，並補齊360智能家庭安防體系中最核心的一環；希捷科技公司展示全線安防存儲解決方案，並發布16TB希捷酷鷹人工智能監控硬盤，推動人工智能在安防監控中的應用等。
華為、中興通訊、阿里巴巴、騰訊、百度等平台企業深度涉足安防，使中國大陸安防產業鏈加實、加長，並加速構築智能安防產業生態圈。安博會期間，華為智能安防產業峰會以「5G+AI」格局加速千行百業智能升級，為智能安防帶來「5G+AI」、「芯」時代，開啟智能安防新業態。
安防產業目前已然環環相扣：在應用層面有大數據處理需求消化、利用海量的視頻監控信息，可輔助案件偵破；針對公共安全的挑戰，以客戶為中心運用智能視頻分析技術，結合雲計算、雲存儲以及強大的大數據分析能力，成為智慧視頻解決方案；基於大數據、雲計算、移動互聯網、物聯網等技術的智能安防系統，可以讓安全防護不再被動；AI安防正在變被動防禦為主動預警，在城市管理、公安、交通、教育、邊防、等市場廣泛應用。
在這一生態環境下，大疆、商湯、曠視、雲天勵飛等涉及人工智能、無人機、機器人等科技創新企業，為中國大陸安防業發展注入新動力。
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