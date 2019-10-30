親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸安防產業爆發 打造生態圈

2019-10-30 00:11聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

應對公共安全威脅增加的嚴峻形勢，全球安防行業正快速增長。約占全球安防產值三分之一的中國大陸，其產業鏈內的眾多企業加速深耕海內外市場，打造安防產業生態圈。

中新社報導，「2019年第十七屆中國國際公共安全博覽會」（CPSE安博會）28日至31日在深圳舉行。該展會被稱為全球安防第一展，此次展會面積達11.5萬平方公尺。全球100多個國家和地區1500多家廠商帶來先進的安全防範技術產品和解決方案。

大會組委會提供的數據顯示，近幾年全球智能安防市場保持15%的年均增長率，預計2019年全球安防產業總值將達3600億美元，中國大陸安防產業總值達到1200億美元。

在本屆展會上，安防巨頭接連發布新品。360家庭安全大腦發布，使得360公司的安防智能硬件產品涵蓋室內安全、門前安全、戶外及店舖安全、安防行業等多個應用場景，並補齊360智能家庭安防體系中最核心的一環；希捷科技公司展示全線安防存儲解決方案，並發布16TB希捷酷鷹人工智能監控硬盤，推動人工智能在安防監控中的應用等。

華為、中興通訊、阿里巴巴、騰訊、百度等平台企業深度涉足安防，使中國大陸安防產業鏈加實、加長，並加速構築智能安防產業生態圈。安博會期間，華為智能安防產業峰會以「5G+AI」格局加速千行百業智能升級，為智能安防帶來「5G+AI」、「芯」時代，開啟智能安防新業態。

安防產業目前已然環環相扣：在應用層面有大數據處理需求消化、利用海量的視頻監控信息，可輔助案件偵破；針對公共安全的挑戰，以客戶為中心運用智能視頻分析技術，結合雲計算、雲存儲以及強大的大數據分析能力，成為智慧視頻解決方案；基於大數據、雲計算、移動互聯網、物聯網等技術的智能安防系統，可以讓安全防護不再被動；AI安防正在變被動防禦為主動預警，在城市管理、公安、交通、教育、邊防、等市場廣泛應用。

在這一生態環境下，大疆、商湯、曠視、雲天勵飛等涉及人工智能、無人機、機器人等科技創新企業，為中國大陸安防業發展注入新動力。

AI公安
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

外部衝擊 陸Q4經濟成長率估6％

2019-10-29 23:30

陸粗鋼今年產量 將大增7.1％

2019-10-29 23:30

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

徐台峰會 創造合作共贏

2019-10-30 00:40

區塊鏈3風險 陸專家談防範

2019-10-30 00:16

一汽-大眾汽車 新技術開發中心奠基

2019-10-30 00:15

上海自貿區打造WLA科學社區 可「拎包入住」

2019-10-30 00:15

特斯拉上海廠生產 副總裁：正待審批

2019-10-30 00:14

澳門新八景 文創產品說故事

2019-10-30 00:12

兩岸機博會 150餘台商將參展

2019-10-30 00:12

福州創客基地 助台青孵夢想

2019-10-30 00:11

台北電腦展迎40年 深圳辦說明會

2019-10-30 00:10

徐台峰會／郭台強：打造智慧製造基地

2019-10-30 00:02

徐台峰會／專家建言：半導體業聯手 鎖定市場、技術

2019-10-30 00:01

陸擬再出20條措施穩外資 加強外企國民待遇保障

2019-10-29 22:46

中鋼協：鋼鐵業貿易保護主義影響仍在持續

2019-10-29 21:19

華為擬結盟三安 實施去美化策略

2019-10-29 21:11

中國5G資費方案曝光 月租550元起跳

2019-10-29 20:59

互聯網誕生50年 中國審查日益趨緊

2019-10-29 20:01

這家公司高層降薪自救 最高降幅83%

2019-10-29 19:37

特斯拉上海工廠周產量估達3,000輛

2019-10-29 18:00

陸：今年外資「穩規模、調結構」 明年會更樂觀

2019-10-29 16:34

屯馬線一期開始試營運「拚明年Q1開通」 外傳是1月5日

2019-10-29 16:27

它值得追求？從中國撒錢「保6」，看GDP的崇拜迷思

2019-10-29 15:54

野村：大陸豬肉價格明年初估攀高峰 人行延後寬鬆

2019-10-29 15:50

比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45

台企轉移在陸布局 助力徐州轉型升級

2019-10-29 15:33

大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28

香港第3季經濟將技術性衰退 明年恐負成長

2019-10-29 10:41

中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升

2019-10-29 10:28

徐台兩岸金龍湖峰會 今登場

2019-10-29 08:38

富邦華一銀、上海銀 簽戰略合作協議

2019-10-29 01:23

法治撐起營商環境 上海領跑全大陸

2019-10-29 01:23

民企助攻…廣東外貿占比飆升

2019-10-29 01:23

中國磷交所 雲南晉寧上線

2019-10-29 01:23

搶當主力軍 百家央企喊進海南

2019-10-29 01:23

香港示威衝擊 第三季經濟將負成長

2019-10-28 23:50

北京瞭望／南江脫貧啟示錄

2019-10-28 23:30

陸政策利多百檔區塊鏈股漲停

2019-10-28 23:30
看更多

熱門文章

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28

比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45

言論惹議 港建制派議員何君堯遭英國大學褫奪學位

2019-10-29 09:54

翻滾林俊傑「原味床單」、賣針頭 江蘇11醫護遭停職

2019-10-29 16:12

華為擬結盟三安 實施去美化策略

2019-10-29 21:11

廣西大藤峽 實現大江截流

2019-10-29 01:24

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

吳忌寒奪回比特大陸控制權 解除詹克團一切職務

2019-10-29 15:35

林鄭月娥稱不掌握陳同佳何時赴台 強調不涉政治操作

2019-10-29 10:27

提名資格無效 黃之鋒質疑政治篩選：想殺一儆百

2019-10-29 14:12

它值得追求？從中國撒錢「保6」，看GDP的崇拜迷思

2019-10-29 15:54

香港眾志秘書長黃之鋒 被裁定參選提名無效

2019-10-29 11:26

蒙面法後...港新規「起底禁令」：禁披露警員家屬個資

2019-10-29 11:04

這家公司高層降薪自救 最高降幅83%

2019-10-29 19:37

陸書法協會副主席落馬 曾被舉報「賣字斂財」

2019-10-29 09:39

黃之鋒參選資格遭取消 民進黨深表遺憾

2019-10-29 15:14

影／美的置業貴陽垮塌事故 8人身亡

2019-10-29 11:43

李嘉誠基金會捐款8億元 挺港中小餐飲業

2019-10-29 15:34

特斯拉上海工廠周產量估達3,000輛

2019-10-29 18:00

港、澳命運大不同 殖民史區隔文化

2019-10-29 20:46

福建擴大直接採認台灣職業技能資格範圍

2019-10-29 20:08

小尖兵 首架4座電動飛機首航

2019-10-29 01:23

富邦華一銀、上海銀 簽戰略合作協議

2019-10-29 01:23

陸擬再出20條措施穩外資 加強外企國民待遇保障

2019-10-29 22:46

廈航泉州首飛克拉克

2019-10-29 01:24

香港第3季經濟將技術性衰退 明年恐負成長

2019-10-29 10:41

美艦巡黃海 中萬噸級海警船近距離監視

2019-10-29 12:30

反送中衝擊香港經濟...多個國際品牌離港 Q3恐續負成長

2019-10-29 16:17

自然受孕產「天賜」愛女 山東67歲婦已有奶水哺育

2019-10-29 12:34

杭州男被五步蛇咬傷 自行斷指 醫：及時就醫即可

2019-10-29 12:32

野村：大陸豬肉價格明年初估攀高峰 人行延後寬鬆

2019-10-29 15:50

「拒出示身分證」攝記被扣7小時 3記者組織強烈譴責

2019-10-29 16:15

中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升

2019-10-29 10:28

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

外媒指或遭北京撤職 林鄭回批：別有用心的謠言

2019-10-29 10:38

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防

2019-10-29 01:24

比特幣礦業二哥嘉楠耘智赴美IPO 擬募資4億美元

2019-10-29 16:21

調查：83%受訪者不贊成香港獨立

2019-10-29 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top