澳門新八景 文創產品說故事

2019-10-30 00:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中華文化交流協會主辦的「澳門新八景」系列活動頒獎典禮28日晚間在澳門舉行，典禮上頒發「澳門新八景全球票選」等獎項。主辦單位還邀請「澳門新八景」郵票和文創產品的設計師到場，分享相關設計概念，以及「澳門新八景攝影比賽」獲獎者分享拍攝心得。

中華文化交流協會會長李沛霖在會上致詞時表示，「澳門新八景」系列活動共分多個階段進行。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

首階段是全球票選活動，從20個候選景點當中，選出代表澳門新八景。經過活動的「專家命名委員會」多輪的討論，八個景點被冠以情、景兼備的四字命名，分別是：西山望洋、雙湖塔影、亭前葡風、龍爪觀濤、路環漁韻、愛巷傾情、福隆新貌、橋牽三地。

系列活動還邀請11名澳門本地新銳青年設計師，以「澳門新八景」為主題設計系列文創產品，將於12月推出市場。

中華文化交流協會理事長崔世平表示，「澳門新八景」的全球票選及宣傳上，該會也嘗試以新媒體方式加强宣傳、接觸世界各地參與者，展現澳門的城市文化、人文等發展，講好澳門故事。