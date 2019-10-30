福州創客基地 助台青孵夢想

2019-10-30 00:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



29日，坐落於福州市馬尾區的台灣青年創業創新創客基地內，福建春秋展業生物科技公司總經理李昭輝正忙著新產品的專利申請事宜。兩年前入駐台灣青創基地時，這家台企還是一家無人問津的小公司。如今，該公司已成為新四板掛牌企業。

中新社報導，台灣青創基地是福建自貿試驗區福州片區成立的首個對台青創基地。2016年3月設立時，台灣青創基地吸引80多家台企搶灘入駐。兩年多來，和李昭輝一樣，許多跨越海峽而來的台灣青年，在這裡「孵化夢想」。

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福州市馬尾區台港澳辦主任黃德暉表示，為吸引更多的台企在馬尾落地，該辦與馬尾區工業建設總公司協助台灣青創基地申請租金補貼、裝修補貼等省市優惠政策補助項目，使各項惠及台胞政策落實落細。

近年來，馬尾落實大陸惠及台胞31條措施，先行先試引進台灣社工管理團隊，成立致睿、至善兩個社工機構，共同推動兩岸社工交流合作。馬尾區「台灣社工引進和服務機制」已被福建省自貿辦評為第14批創新舉措，並列為大陸首創。

「我們通過搭建兩岸社工服務平台，為台灣青年社工來實習、就業、考證等提供便利。」黃德暉說，目前馬尾已經吸引台灣青年社工近200名來實踐，58人參加社會工作者的國家職業資格考試。