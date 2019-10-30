台北電腦展迎40年 深圳辦說明會

2019-10-30 00:10 聯合報 林昉柔／深圳報導



2020年台北國際電腦展（COMPUTEX）將在明年6月2日至6日舉行，並迎來40周年慶。為此，主辦方台灣貿易中心日前在深圳舉辦「COMPUTEX 2020說明會」，邀請曾參展的四家企業代表現身說法，分享以往參展經驗，吸引近60家企業蒞臨現場，並且對2020年台北國際電腦展深感期待。 「COMPUTEX 2020說明會」在深圳舉行，台灣貿易中心廣州代表處首席代表楊志清（右三）與主講者於台前合影。 圖／主辦方提供 分享 facebook

身為主講者之一，曾參展過的深圳時空壺技術有限公司市場總監葉鑫維認為，COMPUTEX早已不局限為電腦展，愈發地注重除電腦相關以外的其他消費電子領域；他在台上分享自身經驗，該公司2019年首次參展，除獲得實際成交的買家、挖掘出潛在客戶；同時，他認為台北國際電腦展不同於以往，做出許多突破與創新，尤以「InnoVEX」初創產業的區域令人耳目一新，創新展除了硬體以外，軟體廠商也不少，開始向多元化發展，該公司亦已報名參加明年展出。

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台北國際電腦展匯聚全球知名品牌和初創企業，以「建構全球技術生態系」為目標，發展至今，已成為全球最具規模及知名度的資通訊展覽之一，也是全球科技行業展現實力、建立合作的重要平台。明年展覽步入40周年，將邀請所有參展廠商及買家共同回顧台北國際電腦展隨著ICT產業成長的歷程。

台灣貿易中心廣州代表處首席代表楊志清表示，明年展覽共有六大主題，分別是人工智慧與互聯網、5G、邊緣運算、資訊安全、創新與新創、電競；其中，為順應5G世代的來臨，展覽新加入了「資訊安全」的主題，廣邀網路安全相關領域的企業參展。

2020年台北國際電腦展在活動安排與展區設計上別出心裁，像是CEO主題演講、展覽相關論壇、企業專題演講及產品發布會、初創競賽、媒合與交流等等，讓參展廠商、買家能夠透過多樣活動深化交流，增加商業合作的可能性，拓展市場商機。

COMPUTEX 2020將於6月2日至6日，在台北南港展覽館一二館、世貿一館與台北國際會議中心同時設展。其中，展覽為協助初創產業發展，從2016年便設置了專屬區域「InnoVEX」，2020年也將搭配一系列初創產業活動，於6月3日至5日於台北世界貿易中心展覽一館展出，讓更多初創企業的創新成果得以被看見。