中國5G資費方案曝光 月租550元起跳

2019-10-29 20:59 中央社 台北29日電



大陸工業和信息化部指出，截至9月底，三家基礎電信企業已在大陸開通5G基站8萬多個。照片／中新網 分享 facebook 中國大陸電信3巨頭的5G行動通話資費方案提前曝光，依照不同的網速、流量提供多種套餐選擇，每月最低人民幣128元（約新台幣550元）起跳，最高資費達人民幣599元（約新台幣2580元）。

陸媒每日經濟新聞報導，中國3大電信營運商5G套餐每月均不低於128元，且首度採取按上網速度定價的方式。

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5G也沒有吃到飽套餐，超出套餐外的流量，每GB要價3元。

例如，中國聯通199元及以下價格的5G套餐，上網速度限制在500Mbps；299元及以上5G套餐速度可達1Gbps。

中國聯通129元月租的5G冰激淩（冰淇淋）套餐，包括流量30GB（前期再贈送10GB流量），語音通話贈送500分鐘。159元5G套餐流量為40GB；199元5G套餐流量為60GB；299元5G套餐流量為100GB。

據網路洩出的截圖顯示，業界龍頭中國移動此前雖公布5G分為300Mbps、500Mbps、1Gbps等3種網速，但實際最低的128元套餐就可享用500Mbps網速，流量30G，通話200分鐘；298元及以上的套餐，即可享1Gbps的極速。最貴的598元套餐，流量有300GB，可通話3000分鐘。

報導引述營運商內部人士指出，5G套餐有3大特點：5G套餐包含更多流量，加量不加價；5G套餐上網速率更快，達到4G的10倍；5G套餐填充多種會員權益。

該人士還說，前期5G套餐會有折扣，整體上5G套餐剛開始的一兩年價格肯定不會便宜，後面會降下來。

目前中國5G套餐的預約量已超過1000萬人，分別提供老客戶7至8折不等的優惠，3巨頭正在進行最後5G套餐新業務內部員工培訓，為11月1日的正式執行做準備。

不過5G目前在中國可真正連上的區域仍有限，5G手機銷售也才起步，加上資費比4G貴上一截，陸媒多預估，消費者絕大多數仍在觀望不會搶著下手，初期5G用戶可能大多時間與範圍只能連到4G。

報導指出，北京和上海是中國目前5G訊號覆蓋最多的城市，廣州、杭州等城市也實現了5G網路連片覆蓋。預計今年年底，大陸開通5G基地台將超過13萬個。