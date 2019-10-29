大陸今年粗鋼產量有望達10億噸、年增7%

2019-10-29 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



中國鋼鐵工業協會（中鋼協）常務副會長何文波今（29）日表示，今年大陸粗鋼產量或達9.94億噸。

界面新聞報導，這與去年的9.28億噸相比，增幅約7.1%。

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今年前9月，大陸粗鋼產量為7.48億噸，年增8.4%。何文波表示，大陸鋼鐵產能釋放較快，在去年高基數的基礎上，7%的年增率可算是高增速。

何文波認為，巨大產量和高速增長的背後，是大陸高速增長的鋼鐵表觀消費量（產量+凈進口量）在支撐，近兩年，大陸鋼鐵的表觀消費量增速高於粗鋼產量增速。他分析，由於大陸鋼材的出口量和庫存均在下降，增產的部分已被市場消化。

今年前9月，大陸累計出口鋼材5,031萬噸，年減5%。

據中鋼協統計，10月鋼材庫存總量1,256萬噸，比9月下降5.6%。何文波稱，大陸的基礎設施投資規模，能夠使大陸鋼鐵產量在目前的基數上，維持正增長。

數據顯示，今年前9月，主要應用於建築用鋼的長材年增率為14.85%。何文波表示，這說明基礎設施投資對鋼鐵的需求拉動，且說明中小鋼鐵企業的粗鋼產量比中鋼協會員企業的增幅更高，因為中小鋼企的生產多以建築用鋼的長材為主。

何文波認為，如果第4季粗鋼日產量維持前三季水準，全年粗鋼產量將達10億噸水準。若有所減少，預計全年粗鋼產量為9.94億噸。

他指出，從全球鋼鐵形勢分析，長材價格好於板材。前者主要為建築用鋼，後者主要為汽車用鋼。目前大陸國內鋼鐵市場情況好於國際，部分國外鋼鐵巨頭詢單已下降，多數國際鋼廠開始減產，對煉鋼原料之一的廢鋼需求減少，美國廢鋼價格暴跌。

他認為，這種趨勢若延續，將影響國際鐵礦石價格，預計未來數月，煉鋼的原料價格有下行趨勢。