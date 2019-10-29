這家公司高層降薪自救 最高降幅83%

2019-10-29 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



中國民生投資集團（中民投）啟動降薪自救，從10月起，除了一般員工維持現狀，公司高階主管及中層幹部都將降薪以支持公司推進重組。此次涉及人員整體降幅53%，最高降幅達83%。

澎湃新聞報導，中民投應急委主席茅永紅在《致全體員工的公開信》中表示，在各方共同努力和支持下，中民投重組工作的總體方向、執行路徑和協調協作機制已經基本確立。這也意味中民投從年初以來的自救保衛戰已進入關鍵時期。

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目前，中民投正全面推進債務重組、資產重組和股權重組。

在此同時，中民投及被投公司的高管、中層從10月起都開始降薪，以進一步降低費用支出，支持公司重組。據公司方面透露，降薪主要原則是高管大幅下降，中層適度下降，員工維持現狀。

以往不合理的激勵，也將被退回，但對公司做出重大貢獻的員工，經申報可給予專項獎勵。待公司恢復正常經營後，中民投將逐步實行新的薪酬激勵制度。

今年3月，中民投成立由股東代表、董事局、監事會、經營層組成的應急管理委員會，集中股東和公司等各方力量，解決流動性困難。7月，中民投進一步成立由公司總裁、副總裁、業務骨幹組成的執行委員會，加強集中決策和執行機制。