親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

姚黛瑋認了離婚外籍老公 早已有名無實

特斯拉上海工廠周產量估達3,000輛

2019-10-29 18:00聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

美國電動汽車生產商特斯拉（Tesla）全球副總裁陶琳透露，Tesla上海超級工廠已經具備生產能力，現正在等待相關審批流程，流程結束後馬上可以正式生產和銷售。第一期的預計周產量將達到3,000輛。

信報財經報導，陶琳稱，Tesla上海超級工廠生產的產品，一定能達到世界級品質。據悉，Tesla美國工廠很多技術已經運用在上海的工廠上，並進行了相應的提升，因此Tesla在上海的工廠中提高效率，同時也降低成本。

作為第二次參加進博會的廠商，陶琳坦言進博會為Tesla帶來了很好的傳播效果。她強調，Tesla期待通過進博會讓公眾了解，Tesla並不只是一個產品，在汽車背後有特斯拉對未來駕駛、技術的理解。

陶琳特別提及上海的營商環境，受惠於良好的營商環境，讓Tesla很多創新的想法得以實現。從目前的發展情況來看，選擇在上海建立全球第一個海外工廠是正確選擇。

Tesla上海超級工廠已經具備生產能力，現正在等待相關審批流程，流程結束後馬上可...
Tesla上海超級工廠已經具備生產能力，現正在等待相關審批流程，流程結束後馬上可以正式生產和銷售。照片／法新社
分享

上海特斯拉
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45

它值得追求？從中國撒錢「保6」，看GDP的崇拜迷思

2019-10-29 15:54

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

陸：今年外資「穩規模、調結構」 明年會更樂觀

2019-10-29 16:34

屯馬線一期開始試營運「拚明年Q1開通」 外傳是1月5日

2019-10-29 16:27

野村：大陸豬肉價格明年初估攀高峰 人行延後寬鬆

2019-10-29 15:50

大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28

香港第3季經濟將技術性衰退 明年恐負成長

2019-10-29 10:41

中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升

2019-10-29 10:28

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

徐台兩岸金龍湖峰會 今登場

2019-10-29 08:38

富邦華一銀、上海銀 簽戰略合作協議

2019-10-29 01:23

法治撐起營商環境 上海領跑全大陸

2019-10-29 01:23

民企助攻…廣東外貿占比飆升

2019-10-29 01:23

中國磷交所 雲南晉寧上線

2019-10-29 01:23

搶當主力軍 百家央企喊進海南

2019-10-29 01:23

香港示威衝擊 第三季經濟將負成長

2019-10-28 23:50

北京瞭望／南江脫貧啟示錄

2019-10-28 23:30

陸政策利多百檔區塊鏈股漲停

2019-10-28 23:30

習核心時代 穩定經濟發展

2019-10-28 23:30

徐台兩岸峰會 建新經濟平台

2019-10-28 23:30

737-800改裝貨機需求強烈 波音將在廣州啟動生產線

2019-10-28 17:51

屢傳額外裁1萬人 滙控CEO祈耀年：只是市場傳聞

2019-10-28 16:52

胡潤80後白手起家富豪榜 「拼多多」黃崢奪第一

2019-10-28 16:02

香港財政司司長：Q3步入技術性衰退 全年恐負增長

2019-10-28 15:59

滙控第三季少賺18% 預告下季出現重大撥備

2019-10-28 14:25

實收交易額年增125% 阿里國際站秀亮眼跨境貿易成績單

2019-10-28 14:21

大陸成立新半導體基金 分析認為要縮短與美差距

2019-10-28 11:52

港股飆升逾300點 重上兩萬七

2019-10-28 11:19

小米1億畫素手機CC9 Pro 11月5日發布

2019-10-28 11:01

張冠華：ECFA對台讓利 是兩岸經合制度化重要成果

2019-10-28 11:00

德陽裝博會 與智造裝備零距離

2019-10-28 01:52

機器人學院 造科研創業平台

2019-10-28 01:52

上海浦東 開放政府公開數據

2019-10-28 01:52

個人債務清理機制 浙江試點

2019-10-28 01:52

陸外匯政策 聚焦跨境貿易便利化

2019-10-28 01:52

深圳雲上稽查 保護知識產權

2019-10-28 01:52

廣州製造業大升級 傲視華南

2019-10-28 01:52

陸前3季工業利潤 同比下降2.1%

2019-10-28 01:52
看更多

熱門文章

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28

言論惹議 港建制派議員何君堯遭英國大學褫奪學位

2019-10-29 09:54

比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45

澎湖爭取小三通2.0版 賴峰偉：直航才能帶動觀光

2019-10-28 20:07

微信裡抱怨化肥含量不夠 內蒙古村民被行拘8日

2019-10-28 20:40

廣西大藤峽 實現大江截流

2019-10-29 01:24

翻滾林俊傑「原味床單」、賣針頭 江蘇11醫護遭停職

2019-10-29 16:12

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

四中全會 定調中共治理藍圖

2019-10-28 23:50

暴力阻採訪 香港警媒衝突升溫

2019-10-28 23:50

林鄭月娥稱不掌握陳同佳何時赴台 強調不涉政治操作

2019-10-29 10:27

香港眾志秘書長黃之鋒 被裁定參選提名無效

2019-10-29 11:26

蒙面法後...港新規「起底禁令」：禁披露警員家屬個資

2019-10-29 11:04

提名資格無效 黃之鋒質疑政治篩選：想殺一儆百

2019-10-29 14:12

陸書法協會副主席落馬 曾被舉報「賣字斂財」

2019-10-29 09:39

吳忌寒奪回比特大陸控制權 解除詹克團一切職務

2019-10-29 15:35

影／美的置業貴陽垮塌事故 8人身亡

2019-10-29 11:43

黃之鋒參選資格遭取消 民進黨深表遺憾

2019-10-29 15:14

四中全會登場 貿易戰、香港問題聚焦

2019-10-28 23:30

它值得追求？從中國撒錢「保6」，看GDP的崇拜迷思

2019-10-29 15:54

四中全會 中共新變局 穩定發展成關鍵

2019-10-28 23:50

小尖兵 首架4座電動飛機首航

2019-10-29 01:23

富邦華一銀、上海銀 簽戰略合作協議

2019-10-29 01:23

廈航泉州首飛克拉克

2019-10-29 01:24

李嘉誠基金會捐款8億元 挺港中小餐飲業

2019-10-29 15:34

香港第3季經濟將技術性衰退 明年恐負成長

2019-10-29 10:41

美艦巡黃海 中萬噸級海警船近距離監視

2019-10-29 12:30

香港示威衝擊 第三季經濟將負成長

2019-10-28 23:50

徐台兩岸峰會 建新經濟平台

2019-10-28 23:30

北京瞭望／南江脫貧啟示錄

2019-10-28 23:30

外媒指或遭北京撤職 林鄭回批：別有用心的謠言

2019-10-29 10:38

中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升

2019-10-29 10:28

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

自然受孕產「天賜」愛女 山東67歲婦已有奶水哺育

2019-10-29 12:34

野村：大陸豬肉價格明年初估攀高峰 人行延後寬鬆

2019-10-29 15:50

沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防

2019-10-29 01:24

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

杭州男被五步蛇咬傷 自行斷指 醫：及時就醫即可

2019-10-29 12:32

特斯拉上海工廠周產量估達3,000輛

2019-10-29 18:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top