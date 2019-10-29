特斯拉上海工廠周產量估達3,000輛
2019-10-29 18:00
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
美國電動汽車生產商特斯拉（Tesla）全球副總裁陶琳透露，Tesla上海超級工廠已經具備生產能力，現正在等待相關審批流程，流程結束後馬上可以正式生產和銷售。第一期的預計周產量將達到3,000輛。
信報財經報導，陶琳稱，Tesla上海超級工廠生產的產品，一定能達到世界級品質。據悉，Tesla美國工廠很多技術已經運用在上海的工廠上，並進行了相應的提升，因此Tesla在上海的工廠中提高效率，同時也降低成本。
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作為第二次參加進博會的廠商，陶琳坦言進博會為Tesla帶來了很好的傳播效果。她強調，Tesla期待通過進博會讓公眾了解，Tesla並不只是一個產品，在汽車背後有特斯拉對未來駕駛、技術的理解。
陶琳特別提及上海的營商環境，受惠於良好的營商環境，讓Tesla很多創新的想法得以實現。從目前的發展情況來看，選擇在上海建立全球第一個海外工廠是正確選擇。
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