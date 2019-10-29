陸：今年外資「穩規模、調結構」 明年會更樂觀

2019-10-29 16:34 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文今天表示，今年1至9月大陸的外資增速只有2.9%，但已是不錯的成績，他預期今年全年是個「穩規模、調結構」的格局；對明年外資的前景也是樂觀的。

大陸國務院常務會議十月中通過「關於進一步做好利用外資工作的意見」（簡稱意見）將於近期印發，國務院新聞辦今天邀請商務部、財政部、知識產權局等有關官員進一步解讀這份「意見」的重要內容。

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商務部副部長王受文表示，今年1至9月大陸吸收外資為1008億美元，增長速度是2.9%，儘管相較去年有所下降，但今年能取得這樣的成績已非常不錯，算是穩住了，而且結構還再優化。

結構優化一是體現在高新技術產業佔目前外資總量的30%，增長速度相較去年達到35%。

另一個結構優化可從五千萬美元以上大項目的增長看出來，不管是已落地或新簽的合同統計和去年相比，增長了12.6%。例如上海特斯拉超級工廠、合肥康寧發動機、湛江的德國巴斯夫（按，全球第三大基地）；寧波英力士化工等都到大陸來投資，反映外資對大陸長期投資的信心。

王受文表示，根據中國的歐盟商會或美國商會發布的投資信心或營商環境報告，抽樣調查發現絕大部分企業是獲利的，60%企業表示願把中國列為未來投資首選地。這說明中國市場有很大的吸引力，到中國投資能得好的回報。

他說，明年一月起實施的外商投資法及相關配套法規落實後，中國有更穩定透明可預期的外資法律法規和保護外資知識產權規定，加上大陸原本具有較好的基礎設施、產業配套能力和比較高的勞動生產力，對外資會更具吸引力。