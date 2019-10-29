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屯馬線一期開始試營運「拚明年Q1開通」 外傳是1月5日

2019-10-29 16:27世界日報 香港新聞組╱香港29日電

「屯馬線一期」大圍站至啟德站，昨日起進入試營運階段，運輸及房屋局局長陳帆表示，目標是爭取明年第一季開通，有消息指是1月5日，港鐵稱日期仍有待落實，有資料會盡快公布。

港鐵表示，「屯馬線一期」昨日起進入試營運階段，逐步為鐵路、列車服務與車站設施等不同系統進行運作測試，有關員工會實習為通車作準備。香港運輸研究學會資深會員熊永達說，據他了解，基本上屯馬綫相關設施及網絡已經鋪設妥當，要測試訊號系統運作上有否困難。

香港01報導，沙中線通車日期因紅磡站工程醜聞多次出現變更，直到今年7月中旬運輸及房屋局局長陳帆終宣布，港鐵審視各項因素後，將率先運行大圍站至啟德站，途經顯徑站及鑽石山站，即由烏溪沙站至啟德站一段，現改稱為「屯馬線一期」，並預料最快在明年首季啟用。

報導指出，港鐵10月發出的內部文件顯示，原為交代屯馬線一期試車時工作及營運範圍須知，並提及該份文件生效日期為試車首日至暫定通車日期結束。根據港鐵過往做法，多條新鐵路線開通均為周日通車，當中包括西港島線、觀塘線延線以及高鐵香港段等，而是次初步暫定2020年1月5日通車的「屯馬線一期」亦屬周日。

香港港鐵醜聞
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