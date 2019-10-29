屯馬線一期開始試營運「拚明年Q1開通」 外傳是1月5日
2019-10-29 16:27世界日報 香港新聞組╱香港29日電
「屯馬線一期」大圍站至啟德站，昨日起進入試營運階段，運輸及房屋局局長陳帆表示，目標是爭取明年第一季開通，有消息指是1月5日，港鐵稱日期仍有待落實，有資料會盡快公布。
港鐵表示，「屯馬線一期」昨日起進入試營運階段，逐步為鐵路、列車服務與車站設施等不同系統進行運作測試，有關員工會實習為通車作準備。香港運輸研究學會資深會員熊永達說，據他了解，基本上屯馬綫相關設施及網絡已經鋪設妥當，要測試訊號系統運作上有否困難。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
香港01報導，沙中線通車日期因紅磡站工程醜聞多次出現變更，直到今年7月中旬運輸及房屋局局長陳帆終宣布，港鐵審視各項因素後，將率先運行大圍站至啟德站，途經顯徑站及鑽石山站，即由烏溪沙站至啟德站一段，現改稱為「屯馬線一期」，並預料最快在明年首季啟用。
報導指出，港鐵10月發出的內部文件顯示，原為交代屯馬線一期試車時工作及營運範圍須知，並提及該份文件生效日期為試車首日至暫定通車日期結束。根據港鐵過往做法，多條新鐵路線開通均為周日通車，當中包括西港島線、觀塘線延線以及高鐵香港段等，而是次初步暫定2020年1月5日通車的「屯馬線一期」亦屬周日。
留言