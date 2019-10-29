它值得追求？從中國撒錢「保6」，看GDP的崇拜迷思
「數據就像比基尼，露出的部分充滿暗示性，但被遮住的才是關鍵。」經濟學家列文斯登（Aaron Levenstein）這句話，正是不少國家迷信GDP的寫照。
中國Q3經濟成長率6％，創27年新低
日前，中國公布今年第三季經濟成長率6％，創27年新低，這已是連續兩季締造此紀錄，北京因此陸續祭出各項刺激政策，其中一項就是大力拉抬投資。
今年9月，中國國務院發改委核准固定資產投資項目，總投資人民幣1,778億元，比上半年每月平均足足高出人民幣1,000億元，其中大部分是交通項目。當局拉升GDP之心昭然若揭，這正是「唯GDP論」的後遺症。
追求GDP成長，有些人指責其市儈、敗壞道德，這種指責是錯誤的。事實上經濟成長不只讓人類擺脫貧窮，更能提升道德。
經濟學家佛里德曼（Benjamin Friedman）的著作《經濟成長的道德後果》（The Moral Consequences of Economic Growth），他爬梳了最近200年的收入與失業率資料，對照當時的小說、輿論與公共政策，得出的結論是：當經濟成長時，人們的道德感也會提升，他們會更包容、更願意樂捐；反之當經濟衰退，人們道德感就下降，彼此不信任感提高，對窮人也更吝嗇。
經濟成長是人類建立物質與精神文明的基礎，因此GDP是值得追求的，但不能忘記的是，這個指標也有缺陷；一國政府若一昧追求GDP數字，將導致很多錯誤的公共政策。
把GDP當政績指標，陷入大興土木不問效益弊端
政府要拉抬GDP有兩種方式：一是消費，也就是花納稅人的錢放煙火、辦演唱會等一次性項目；另一種是投資，例如造橋鋪路，這種公共建設的服務可以提供數十年。
如今北京對固定資產投資大開方便之門，就是這種招數。這種投資的最大問題在於，沒人為成敗負責，官員們傾向於濫花濫建。
一般商人蓋工廠，花的是自己的錢，成敗自己擔，效益大於成本才動手；官員們花的卻是別人的錢，即使造出的工程變蚊子館，他們也不用負責。
台灣某位市長，曾以「預算執行率」當政績指標，稱其他縣市拿中央的錢，預算執行率較低，自己拿到錢大部分都花掉，標榜自己有認真做事。
令人好奇的是：若花的是自己收入，這位市長是否仍認為「收入執行率」越高越好？有哪個家庭會認為每個月把收入盡可能花掉，就越幸福美滿？政客們只問多少、不問效益的花錢，是一種數字迷思。
北京為拉抬GDP而大興土木，也有同樣問題。中國大陸的高鐵里程數全球第一，但除了京滬、京廣高鐵的利用率較高外，其他高鐵大多閒置。港珠澳大橋去年風光通車，至今一年來車流稀少，被輿論稱為「史上最長荒涼大橋」。
如今北京又對交通建設投資大開方便之門，官員們的心態或許是：只要把GDP數字拉高，達到「保六」目標，問題就解決了，這是「把GDP當政績指標」的最大弊端。
有意義的GDP成長，仰賴制度修改、放鬆管制
模仿成功有兩種方式，一種是模仿原因。日本動畫《哆拉A夢》裡的小杉日夜苦讀，每次考試都100分；大雄想要學他，於是也日夜苦讀，最後也拿100分，這是模仿成功的原因。
另一種是模仿結果。小杉每次都考100分，大雄想要學他，於是向哆拉A夢要道具，偷看小杉的答案，最後也考100分，這是模仿成功的結果。
為拉抬GDP而大興土木，就像這種「只模仿結果」的模式。大雄靠哆拉A夢的道具考100分，但他的學識卻寸步未進；同樣的，政府四處蓋一些沒人用的建設，表面上GDP數字是好看了，經濟競爭力卻沒有絲毫進步，遲早被打回原形。
別以為這種崇拜GDP的迷思只有中國有，近年來美國總統川普打貿易戰，原因之一是要減少進口、增加出口，因為貿易盈餘對GDP是正項，貿易戰減少美國進口、增加美國出口，可以實現他「讓美國再次偉大」的政見，這和大雄不擇手段考100分沒什麼不同。
台灣也是，近來政府宣傳「台灣經濟成長率亞洲四小龍第一」，若這是像小杉一樣，競爭力升級而成績優異，當然值得高興；但若是靠前瞻計畫、高鐵南延之類的大興土木，或是因韓國、香港一時倒楣才顯得自己鶴立雞群，恐怕就沒什麼好開心的。
GDP值得追求，但手段絕非凱因斯式的灑大錢，也無法用行政手段速成。真正的GDP成長，只能仰賴企業家精神，修改制度、簡化審批、放鬆管制，讓無數人能自由發揮他們的才智。近來台灣政府強制外送員保險，就是在打壓市場的契約自由，這將使無數更具創意的商業模式胎死腹中。
修改制度以追求永續成長，比灑錢消費等速成手段要難很多，然而正如大學者胡適所說：「這世上聰明人太多，肯下苦工夫的人太少。」正因為願意蹲馬步下苦工的人太少，所以成功才更稀有。
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