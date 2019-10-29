野村：大陸豬肉價格明年初估攀高峰 人行延後寬鬆

2019-10-29 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



大陸豬肉價格上漲及供應減少，國際投行野村今發表報告預估，豬肉批發價下一個高峰將於明年1月出現，而上半年豬肉批發價將介於每公斤人民幣65至75元。豬肉價格走升將進一步推高通脹，估CPI比去年同期上揚，將由10月預測值3.3%升至明年1月的4%。

路透報導，報告稱，明年上半年內地通脹率可能維持於約3%至4%之間，並於2021年春天下滑至3%以下；該行並預期，豬肉產量進一步減少，將使今年第四季GDP增長按季下跌0.12個百分點。

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此外，野村表示，雖然目前為止，通脹上升沒有造成中國人民銀行（大陸央行）的貨幣及信貸政策寬松的主要障礙，因通脹上升主要仍由豬肉價格所導致，至於非食品CPI通脹已有所緩和，而PPI通脹更有可能進一步擴大負值。然而，該行相信，豬肉價格走高，對其他食品價格持續帶來溢出效應及工資物價盤旋上升的風險，相信人行可能更不願意於未來數個季度高調推出貨幣寬鬆措施。

因此，該行現時預期大陸明年上半年才會首次下調MLF（中期借貸便利）操作利率，較此前預期的最早今年11月押後。