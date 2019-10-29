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比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

比特大陸員工大會今（29）日下午舉行，比特大陸宣布發生重大人事變動，除了董事長詹克團被解除職務之外，之前被內部員工詬病的 HR 部門也已經「換血」，入職比特大陸多年的創始團隊HR成為新HRBP。

區塊律動BlockBeats消息指出，消息發布後，BCH（比特幣現金）短時急速拉升至 293 美元，漲幅 11%，市值人民幣367 億元。比特大陸流出的最新財報顯示該公司持有的 BCH 數量已經增加值200萬枚，平均成本在300美元左右。按照目前BCH流通量計算，比特大陸目前掌握11.2%的BCH流通量。

員工透露，2019 年初，吳忌寒和詹克團兩人以「缺乏管理經驗」為由卸任CEO職務（此前比特大陸為聯席 CEO 制度），由公司內部高層王海超擔任CEO一職，兩人約定不再干預比特大陸運營工作，僅對公司重大事項做決策。兩人遵守該約定後暫時離開比特大陸，但不久後詹克團重回比特大陸干涉公司管理事務。吳忌寒對比特大陸的控制權曾一度占據下風，這與財新網的爆料相符。

吳忌寒對此事曾私下表示過不滿，同時公司內部對詹克團的管理方式也不太認同，礦業客戶也對開展的合作也感到不滿。此事引發比特大陸市場部和礦機部的中層以及普通員工相繼離職。另一方面，其他礦機公司正在準備赴美上市，這給比特大陸集團帶來不小的壓力。隨著吳忌寒重獲公司控制權，不少員工表示將繼續待在比特大陸工作。

吳忌寒在今日的員工大會上對員工表示「我必須回來拯救這家公司。」據悉，詹克團已被禁止進入比特大陸公司辦公室。

詹克團，比特幣大陸聯合創始人，畢業於清華大學和中國科學院，比吳忌寒大十歲，畢業後一直從事積體電路的設計工作。在創辦比特大陸之前，詹克團曾於2007年8月至2013年9月在北京數字太和科技有限責任公司擔任研發部總監及集成電路部經理，負責各種集成電路產品的設計及市場推廣。2004年8月至2007年7月，詹克團擔任清華大學信息技術研究院的研發工程師。

當吳忌寒找到詹克團拉他入夥時，詹克團僅花2個小時就看完比特大陸的資料，隨後立即決定加入比特大陸。而吳忌寒給詹克團的唯一要求，就是要在最短時間內開發出可以高效運行比特幣加密算法的ASIC晶片。憑借著吳忌寒對比特幣的敏銳眼光的準確判斷，再加上詹克團在IC設計上的助力，僅用半年，比特大陸就自主研發55nm比特幣挖礦芯片BM1380，以及基於BM1380芯片的螞蟻礦機(AntMiner)S1的第一代螞蟻礦機。

詹克團、吳忌寒兩人為比特幣大陸聯合創始人，今日公司宣布解除詹克團所有職務。照片／...
詹克團、吳忌寒兩人為比特幣大陸聯合創始人，今日公司宣布解除詹克團所有職務。照片／百度圖庫
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