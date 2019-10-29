大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



大陸曾出現一名乞丐，因冷峻憂鬱的外型、滄桑眼神在網路爆紅被封為「犀利哥」。當時他隨性的衣著配搭，在街頭遊走的照片曝光後，引來網友熱烈討論，還獲邀商演賺錢。但身患精神病的「犀利哥」卻傳出再次病發，再度流離失所、淪落街頭。

騰訊網報導，本名程國榮的「犀利哥」，原本是江西鄱陽人，2010年在浙江寧波街上行走時，一身破爛衣服配上憂鬱眼神，如模特兒的氣勢令他在網路爆紅。隨後「犀利哥」被揭發身世，原來患有精神病，與家人失聯後流落街頭，是一名真正的乞丐。

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「犀利哥」早年已婚，並育有兩名孩子，後來他的父親和妻子車禍離世，而在外打工的他深受打撃，加上生活壓力令他精神失常，不記得家中情形，常年流落街頭行乞。在他爆紅後，借助網路力量幫他找回家人，同時成功為他籌款，令他得以接受治療。

「犀利哥」一度恢復神智，被家人接回江西家鄉後，又獲多地商家邀請代言表演，高峰期試過一場表演賺入人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。然而，他的弟弟亦曾表示，「犀利哥」常在後台哭泣大叫，根本不能獨自表演。在2013年，他被安排入住精神病院，出院不久，又曾被人發現在街上撿垃圾吃。