中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升
2019-10-29 10:28
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
大陸電信設備製造商中興通訊昨晚公告，前三季營收人民幣642.41億元，年增9.32%；淨利潤人民幣41.27億元，年增156.86%。預計今年全年將虧轉盈，盈利人民幣43億至53億元。
中興通訊今（29）日股價漲1.37%至人民幣34.1元；中興通訊H股早盤漲逾4.6%。
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公告稱，2019年業績與上年同期相比增長幅度較大，主要由於上年同期虧損，此外，2019年第3季公司確認與深圳灣超級總部基地和深圳市萬科發展有限公司簽訂的補充協議相關收益有關。
中興通訊第3季營收196.3億元，年增1.5%；淨利潤人民幣26.6億元，年增370.7%。對於業績的增長，中興通訊表示，公司聚焦主流市場和主流產品，提升公司經營質量，費用管控持續優化。
值得一提的是，報告期內公司持續增強核心技術研發投入和人才儲備，前三季研發投入達人民幣93.6億元，占營收比率為14.6%，較去年同期的14.5%上升0.1個百分點。
證券時報報導，消費者業務方面，中興通訊持續強化與全球20多家運營商的5G終端合作，系列化多形態5G終端產品線進一步豐富與完善。中興天機Axon 10 Pro 5G版在全球多國陸續發布，成為大陸、北歐和中東第一部商用5G手機。5G室內路由器在大陸、奧地利、阿聯酋等國市場正式投入商用。此外，5G模組ZM9000在5G NSA/SA網絡下，率先打通數據業務。這標誌著中興5G模組已經實現了5G 端到端調通，可同時支持NSA和SA網路。
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