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貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09聯合報 記者羅印冲／即時報導

貴州省貴陽市一個在建設中的地下停車場昨日下午發生倒塌。截至今日凌晨3時，10名失聯人員全部找到，其中8人死亡，2人受傷。

信報財經引述陸媒消息稱，倒塌發生前，該地盤有14人在工作，事故發生時有3人自行逃出，1人被迅速救起，10人被困失聯。

現場倒塌的面積如一個足球場大小，有工人正在清理現場，當地各類救援人員正在緊急救援中。

目前，當地成立的應急救援指揮部，正在開展受傷人員救治和遇難者家屬善後安撫工作，並對事故原因進行調查。

貴陽市一個在建地下停車場發生倒塌。取自信報財經新聞
貴陽市一個在建地下停車場發生倒塌。取自信報財經新聞
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