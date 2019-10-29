人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元
2019-10-29 10:09
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
隨著月底財政支出增加，為減緩市場資金壓力，中國人民銀行公告，可對沖央行逆回購到期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今（29）日不展開逆回購操作，為連續第二日不展開逆回購。同時，今日有人民幣2,500億元到期逆回購，當日淨回籠人民幣2,500億元（約新台幣1.09兆元）。
中國證券網報導，前期連續開展的7天逆回購將於本周到期，到期額達到人民幣5,900億元，29日和30日分別有人民幣2,500億元和2,000億元逆回購到期。
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興業研究認為，繳稅因素對流動性的擾動接近尾聲，資金面有望平穩跨月，地方債發行規模較小，同業存單到期規模處於正常水平。月底財政支出對流動性起到一定補充。本周人民銀行可能開展一次「定向中期借貸便利」（TMLF）操作。
「逆回購」為大陸央行向一級交易商購買有價證券，約定在將來指定日期將該有價證券賣給一級交易商的交易行為。逆回購購買證券，那麼一級交易商就會獲得資金，也就是俗稱的「央行放水」，這時市場資金面寬鬆，有利股市；而「逆回購到期」，指央行從市場收回流動性。
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