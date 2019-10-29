搶當主力軍 百家央企喊進海南

2019-10-29 01:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國務院國資委與海南省委、省政府27日在北京舉行落實中央戰略部署全面推進海南自貿區（港）建設座談會，總結研討大陸央企在瓊投資發展工作，共同推動大陸央企全面參與海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設，以實際行動落實中央重大戰略部署。

中新社報導，大陸國務院國資委黨委書記、主任郝鵬在講話中指出，央企要充分運用好海南的天然優勢、政策優勢和已經形成的合作優勢，立足海南所需、發揮央企所長，從講政治的高度推動和海南的深度合作，共同推動中央企業和海南省的高質量發展。

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他表示，大陸國務院國資委將在充分發揮好市場配置資源決定性作用的基礎上，加強工作的主動統籌引導，鼓勵支持央企投資海南、布局海南、建設海南、發展海南，為央企持續深化與海南的合作提供更好的支持和服務保障。

海南省委書記劉賜貴表示，當前，海南正以當今世界最高水平的開放形態為目標，分步驟分階段地加快探索建設自由貿易港，這些都為海南與央企合作提供了更為廣闊的空間和舞台。

他表示，海南願與各央企一道，搶抓千載難逢的歷史機遇，特別是通過兩到三年的努力，推動「百家央企進海南」，設立總部、區域總部或行業總部，爭當中國特色自由貿易港建設的排頭兵和主力軍。

海南省委副書記、省長沈曉明表示，希望央企發揮打頭陣、引航者、頂梁柱的作用，助力海南做好建設自貿試驗區和中國特色自貿港、落實大陸國家重大戰略、高質量發展等文章。海南將不斷優化營商環境，採取量身定做的辦法，以最優惠的政策、最優質的服務，為央企在海南發展創造優良環境。