中國磷交所 雲南晉寧上線

2019-10-29 01:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



10月28日，嘉賓啟動水晶球宣布磷化工產品網絡交易上線。 中新社 分享 facebook 中國磷交所28日在世界四大磷都之一的雲南晉寧上線，成為中國大陸首家磷化工全產業鏈垂直細分的電子商務平台。

中新社報導，中國磷礦資源儲量集中區域在雲南、貴州、湖北等省份。位於雲南的晉寧，作為世界四大磷都之一，磷礦資源儲量豐富，位居「三陽磷礦」之首。

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上線後，中國磷交所成為中國大陸首家磷化工全產業鏈垂直細分的電子商務平台。運用雲計算、大數據、物聯網及互聯網技術，磷交所將為產業鏈上的生產經營及消費加工企業提供集生產加工、貿易物流、信息資源、倉儲物流等一系列生產、消費及配套服務。

據瞭解，中國磷交所面向的客戶群體為磷化工產業鏈中的生產、加工、貿易、代理流通企業等。通過產業鏈資源整合，為上游生產和貿易企業打通新的銷售和貿易渠道，為下游企業提供更廣的採購和行情視野。

此外，它還整合了磷化工產業鏈上的各類資源，從磷化工行業最上游供應商、技術專利、行業設備，到中間代理商，再到下游買家，實現產業鏈服務的全面覆蓋；從線上競拍、詢價、比價、採購、訂立合同，到倉儲、物流、交貨、結算，完成交易流程的全覆蓋；並提供可定製的物流、倉儲、技術咨詢等多種服務，通過商業模式的創新，實現磷化工行業與互聯網的跨界深度融合。