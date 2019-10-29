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民企助攻…廣東外貿占比飆升

2019-10-29 01:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

海關總署廣東分署28日透露，最新統計顯示，2019年前三季度，廣東外貿進出口5.14兆元人民幣（下同），較去年同期下降1.3%；同期，民營企業外貿活力不斷增強，外貿占比已超過總外貿額的一半，較去年同期提升2.2個百分點至50.9%。

中新社報導，今年廣東的外貿總額呈現季度規模逐季攀升，增速放緩的趨勢。前三個季度，廣東外貿進出口分別為1.55兆元、1.73兆元和1.86兆元，分別同比下降1.1%，同比增長3.4%，同比下降5.6%。

廣東外貿的市場多元化成效明顯。前三季度，廣東對美國進出口6036.7億元，同比下降5.5%。同期對東盟（台灣稱為東協）7089.5億元，同比增長4.1%，對歐盟6453.5億元，同比增長11.3%，與對美下降形成此消彼長的態勢。

廣東外貿中一般貿易主導作用繼續強化。前三季度，廣東一般貿易進出口2.54兆元，占外貿總值的49.5%。同期，加工貿易1.69兆元，同比下降10.2%。

在出口方面，廣東的出口機電產品增長，勞動密集型產品微降。前三季度，廣東出口機電產品2.14兆元，同比增長1.6%，占出口總值的68.6%。此外，出口勞動密集型產品5398.4億元，同比下降0.4%。

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