法治撐起營商環境 上海領跑全大陸

2019-10-29 01:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



根據世界銀行最新發布的「2020年營商環境報告」，中國大陸「執行合同」指標從去年的全球第六名提升至第五名，其二級指標中的「司法程序質量指數」連續兩年排名全球第一。「辦理破產」指標從去年全球第61名升至今年第51名。

「法治是最好的營商環境。」上海市司法局副局長羅培新說，營商環境建設的每項指標背後都要法治支撐，法治看不見、摸不著，卻起到了基礎性的重要作用。

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中新社報導，根據報告，中國大陸「執行合同」指標得分從去年的78.97分提高到今年的80.9分，提高了1.93分。該1.93分均為「司法程序質量指數」提升帶來的加分。該指數主要衡量各經濟體是否建立或者採用了一系列可以提升司法質效的良好制度和實踐。

報告顯示，上海法院在「執行合同」指標的得分提高了2.75分，按城市權重（55%）折算後為1.51分，在中國總分提升中占了78%的比重。

羅培新介紹，為推進「陽光司法，透明法院」建設，上海市高級人民法院對標世行評價標準，在今年研究出台相關規定，在網站建設了專門的司法數據公開平台，向社會公眾定期、常態發布上海各法院商事、金融案件結案率、平均審理執行時間等司法數據，並通過專門平台向當事人及其委託代理人公開相關個案的審判流程信息。

報告顯示，中國企業家解決商業糾紛平均耗時496天，費用為索賠金額的16.2%，均好於本地區（東亞太平洋地區）和經合組織高收入經濟體平均水平。在司法審判的效率方面，上海也一直領跑全大陸。報告顯示，今年上海法院解決商業糾紛平均耗時為485天，費用為索賠金額的15.1%，均好於全大陸整體水平。