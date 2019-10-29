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富邦華一銀、上海銀 簽戰略合作協議

2019-10-29 01:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

富邦華一銀行作為大陸首家全牌照運營的台資銀行，27日與上海銀行簽署戰略合作協議。雙方將攜手發展，共同服務兩岸企業。

新華社報導，當日，2家銀行與合富（中國）醫療科技股份有限公司簽署了銀團貸款合作意向書。這也是雙方戰略合作的首單業務。

上海銀行董事長金煜表示，上海銀行與富邦華一銀行在服務台資企業客戶上有著共同的方向。本次戰略合作，是兩行攜手發展、共同服務兩岸客戶的開端，更是兩岸金融機構深入交流合作的序篇。

富邦華一銀行董事長馬立新表示，富邦華一銀行和上海銀行在經營理念、發展策略、目標客群等方面有較強的一致性，在機構網絡布局、資源優勢、業務特色上又有很強的互補性。相信本次合作不僅能夠實現互惠共贏，也必將極大提升雙方服務台商、服務實體經濟的能力。

據悉，兩家銀行將加強在境內外銀團業務方面的合作，積極為優質在滬台商企業以及兩行共同客戶提供更專業的綜合金融服務。

此外，雙方還將立足同業業務、金融市場、零售業務、渠道合作和人員培訓等多方面，推動兩岸金融服務業的交流融合。

富邦華一銀行是台灣富邦金控在大陸市場的重要金融服務平台。立足於「服務台商，服務大陸實體經濟」的宗旨，富邦華一銀行多年來持續深耕大陸市場，全方位滿足台商金融服務需求的同時，致力為中小微企業提供優質金融服務和金融產品，積極助力大陸實體經濟發展。

多年來，上海銀行一直致力於為在滬台企提供優質金融服務。

2006年以來，上海銀行與上海市台辦已簽訂7輪「支持台資企業發展金融合作協議」，累計為在滬台資企業提供逾1100億元人民幣授信支持。

上海實體經濟台商
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