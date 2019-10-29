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台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

徐台兩岸金龍湖峰會 今登場

2019-10-29 08:38聯合報 特派記者戴瑞芬／徐州報導

徐州市委書記周鐵根（右），會見中國國民黨前代理主席林政則。 記者戴瑞芬／攝影
徐州市委書記周鐵根（右），會見中國國民黨前代理主席林政則。 記者戴瑞芬／攝影
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江蘇徐州攜手電電公會，打造淮海經濟帶台資集聚新高地，2019徐台兩岸金龍湖峰會今天（29日）登場，大會聚焦「兩岸一芯，智贏未來」的主題，搭建徐台兩地產業交流高端平台，深化徐台合作。

台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽，前理事長、正崴集團董事長郭台强，28日帶隊台達電、廣運機械、日月光、研揚科技等數十家ICT大廠，和三三會、台灣科學工業園區等一行抵達徐州。

徐州市委常委、經開區黨工委書記王强指出，當前徐州正積極搶抓5G、人工智能、大數據、物聯網等新一輪科技革命和產業變革帶來的新機遇，傾力支持發展戰略性新興產業、高端技術產業和「四新經濟（指新技術、新產業、新業態、新模式的經濟形態）」，全力構建高端裝備、智能製造、新能源新材料、積體電路及ICT、現代服務等4個「千億級」；以及生物技術和新醫藥、節能環保技術等2個「500億級」的現代產業生態系。

29日在徐州經濟技術開發區金龍湖畔舉行的「徐台兩岸金龍湖峰會」，將有來自兩岸企業家約350人共襄盛舉，打響合作共贏的徐台兩岸金龍湖峰會品牌。

徐台兩岸金龍湖峰會將舉辦一場主峰會及二場分論壇，台商也將參訪徐工集團徐工礦業機械、集聚中科院微電子、英國NBL電子束光刻機等重量級半導體行業的金龍湖創新谷，以及鳳凰灣電子資訊產業園，還有集保稅區、出口加工區、保稅物流區、港口的功能於一身的徐州綜合保稅區。

今年峰會還將舉辦精密製造、半導體積體電路等產業論壇，並集中簽約一批戰略合作協定與重大產業項目，舉行台灣青年徐州就業創新示範基地揭牌儀式。

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