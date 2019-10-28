胡潤80後白手起家富豪榜 「拼多多」黃崢奪第一
2019-10-28 16:02
聯合報 記者林宸誼
╱即時報導
胡潤研究院28日發布「2019胡潤80後白手起家富豪榜」，其中拼多多CEO黃崢，以人民幣1,350億（新台幣5,931.9億元）財富蟬聯80後白手起家首富，相比去年增長人民幣400億，平均每天漲人民幣1億。
界面新聞報導，截至10月25日，拼多多市值已超過人民幣3,000億元，超過了京東、百度、恒大和碧桂園。
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黃崢碩士畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜分校電腦專業，隨後加入谷歌，作為步步高集團董事長段永平的忘年之交，時年26歲的黃崢被段永平帶入巴菲特晚宴，而介紹黃崢給段永平認識的，就是網易CEO丁磊。
字節跳動CEO張一鳴，以人民幣950億元屈居亞軍，財富增長46%，是本次80後榜單上財富增長最快的。
目前字節跳動，在新一輪融資後估值超過人民幣5,000億元，成為全球估值第二高的獨角獸企業，第一名是螞蟻金服。
大疆CEO汪滔，則以人民幣470億元拿下第三名；滴滴出行CEO程維以人民幣180億元位列第五。
這是胡潤研究院連續第4次發布80後白手起家榜單，財富計算的截止日期為2019年8月15日，今年入榜156位，較去年更多出24位。
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