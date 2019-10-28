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大陸成立新半導體基金 分析認為要縮短與美差距

2019-10-28 11:52聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中美科技戰繼續升級，華爾街日報報導，大陸成立了一檔新的國家半導體基金，註冊資本為人民幣2,042億元，目的在培育大陸晶片產業，縮小與美國的技術差距。

報道引述前美國助理貿易代表Jeff Moon指出，這代表大陸正加倍強調由國家主導的實踐和政策，令貿易戰繼續。

根據大陸國家企業信息公示系統，與2014年設立的一檔類似基金相比，這檔新成立的政府支持基金的規模擴大了約90億美元，已募資人民幣1,390億元，於上周二（22日）註冊成立。

這檔新基金背後的支持者，包括由大陸中央和地方政府支持的企業，例如國有煙草壟斷企業和國家開發銀行。

分析指出，新基金再顯示出大陸決心減少對美國技術的依賴，並繼續實施在技術上領先全球的宏大計劃。

美國官員先前曾抱怨，大陸在2014年設立的主要由政府部門和國企提供資金的類似基金相當於一種國家資本主義，使大陸企業獲得相對於美國競爭對手的不公平優勢。

美國貿易代表辦公室在去年的一份報告中指出，大陸在2014年成立的這檔基金，代表大陸政府高度參與了為實現國家戰略目標而設立的相關基金。

實際上，大陸要在半導體行業領先全球還有很長一段路要走，與英特爾、台積體電和三星電子等主要競爭對手相比，分析師認為大陸在半導體技術的一些關鍵領域仍存在數年的差距。

除晶片外，大陸在自給自足上的另一重要瓶頸是晶片製造設備，這領域現由非中資主導，居領先地位的包括總部位於美國的應用材料和泛林集團，荷蘭的艾司摩爾公司，還有日本的東京電子。

目前大陸晶片製造商嚴重依賴外國設備來製造先進晶片，海關數據顯示，大陸2018年進口3,121億美元半導體，超過2,403億美元的原油進口額。

大陸成立新半導體基金，分析認為要縮短與美差距。圖/華爾街日報
大陸成立新半導體基金，分析認為要縮短與美差距。圖/華爾街日報
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