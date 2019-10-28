小米1億畫素手機CC9 Pro 11月5日發布
2019-10-28 11:01
聯合報 記者林宸誼
╱即時報導
小米集團28日在官微發布，1億畫素智慧型手機「小米CC9 Pro」，該機搭載1億800萬畫素傳感器，將於11月5日下午發布，當天同時發布小米手錶、小米電視5。
官微指出，這一次和三星專門訂製了一顆1/1.33吋的超大感光元件，它和市面上常見的4800畫素一樣，都採用了0.8um畫素單位大小，但傳感器面積變大了，相比4800萬傳感器，面積是它2倍之多，這也可能是目前市面上最大的手機傳感器。
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官微表示，這樣一顆巨大的傳感器，對手機的結構帶來了空前的挑戰，因此集團調用了近千人研發，牽動與之適配的Sensor、鏡頭、馬達、光學系統等全產業的浩瀚工程，終於在上個月放到了小米MIX Alpha上，現在把它放到了小米CC9 Pro上，這可能是首款量產的1億畫素手機。
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