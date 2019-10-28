張冠華：ECFA對台讓利 是兩岸經合制度化重要成果

2019-10-28 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



大陸中國社科院台灣研究所副所長張冠華撰文分析ECFA（兩岸經濟合作架構協議）對台灣經濟發展的好處，他強調，ECFA簽署是兩岸經濟合作制度化的重要成果，對台灣經濟發展發揮了重要作用和積極影響。

張冠華指出，ECFA有效促進了台灣對大陸出口。ECFA雖是框架協議，但「早收清單」內容豐富，大陸對台讓利明顯。一是金額大，大陸對台進口減稅項目金額占當年自台進口金額16.14%，台灣減稅項目只占當年自大陸進口金額的10.53%，在台灣對大陸出口存在巨額順差情況下，大陸開放度高於台灣，明顯讓利。

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二是項目多，兩岸ECFA早收清單項目包含內容廣泛，大陸對台減稅539項，包括石化、紡織、機械等台灣方面迫切需要和關切的產品；台灣對大陸只開放267項，而且堅持不開放農產品。

他表示，早收清單實施以來，對台灣產品出口大陸產生明顯促進作用。一是增速快，據台灣方面統計，早收清單中台灣對大陸出口產品金額，自2011年179.9億美元增長到2018年的236.3億美元，年均增長率為3.5%，超過台對大陸出口年均1.6%增長率。二是出口比例大幅提高，貨物貿易早收清單產品，台灣對大陸出口比重占2009年台對大陸出口貿易金額的16.1%，2011年提高至21.1%，2018年進一步提高24.4%。三是為台灣企業節省大量關稅，自2011年貨物貿易早收清單實施至2019年7月底累計為台灣企業節省關稅額68.9億美元，尤其近幾年每年節省關稅金額均達10億美元以上。

至於ECFA對台灣農漁業帶來的好處，張冠華指出，ECFA早期收獲清單中，大陸主動對台灣18項農漁產品降關稅，包括文心蘭、火龍果、茶葉、石斑魚、虱目魚等，這些農漁產品原平均關稅達13.3%，在兩年期間降至零，給台灣農漁業帶來實實在在的好處。目前，大陸已成為台灣石班魚的主要銷售市場，占其出口值的七成以上。

據台灣方面統計，從2010年到2018年，台灣農漁產品對大陸出口增長1.61倍，其中早收清單農漁產品增長2倍，非早收清單農漁產品增長1.37倍，顯示ECFA對帶動台灣農漁產品出口大陸效益明顯。兩岸農漁產品貿易額從2012年的23.14億美元，快速增長至2018年的37.73億美元，大陸已成為台灣農漁產品外銷第一大市場，ECFA功不可沒。

提到台灣金融業進入大陸市場，張冠華表示，ECFA早收清單還包括多項現代服務業項目，大陸對台開放金融服務業和非金融服務業共11項，台灣銀行、保險業者紛紛進軍大陸市場，在大陸獲得良好收益。

截止2019年6月底，台灣已有14家銀行在大陸設立5家法人銀行、24家母行直屬分行和3家代表處，4家投信公司在大陸參股設立基金管理公司，有20家台灣投信公司和1家券商獲大陸核準的QFII資格，12家保險公司赴大陸參股投資等。在台灣金融業競爭日趨激烈形勢下，ECFA簽訂為台灣金融業開拓大陸市場打開空間。如2017年台灣銀行業獲利總體出現衰退情況下，大陸分行全體獲利達到42億元新台幣，創進入大陸市場的新高。