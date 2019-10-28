陸前3季工業利潤 同比下降2.1%

2019-10-28 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家統計局27日發布數據，前三季度，大陸全國規模以上工業企業利潤總額同比下降2.1%。大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，今年一季度同比（與上一年相比）下降3.3%，二季度下降1.9%，三季度下降1.8%，降幅呈逐季收窄態勢。

新華社報導，統計顯示，1至9月份，在41個工業大類行業中，30個行業利潤總額同比增加，11個行業減少。其中，電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長13.7%，電氣機械和器材製造業增長13.5%，專用設備製造業增長12.9%，非金屬礦物製品業增長11.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降53.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降41.8%，汽車製造業下降16.6%，化學原料和化學製品製造業下降13%。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「前三季度工業企業效益出現結構性改善。」朱虹介紹，1至9月份，在41個工業大類行業中，30個行業利潤同比增加，占比超過七成，比1至8月份增加2個。1至9月份，高技術製造業和戰略性新興產業利潤同比分別增長6.3%、4.6%，增速比1至8月份分別加快3.5、1.6個百分點。

此外，汽車和電子行業利潤回暖帶動裝備製造業利潤增速由負轉正。1至9月份，汽車製造業利潤同比下降16.6%，降幅比1至8月份收窄2.4個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業利潤由1至8月份下降2.7%轉為1至9月份增長3.6%。受這兩行業利潤回暖影響，裝備製造業利潤由1至8月份下降0.7%轉為1至9月份增長0.9%。

短期工業利潤仍有波動。當天發布的數據還顯示，9月份當月，規模以上工業企業利潤同比下降5.3%，降幅比8月份擴大3.3個百分點。朱虹分析，這主要是受工業品出廠價格降幅擴大、銷售增長放緩等因素影響。