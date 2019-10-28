廣州製造業大升級 傲視華南

2019-10-28 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019年「讀懂中國」廣州國際會議10月26日開幕。根據在此期間由廣州市政府公布的實施「製造強市」成果，該市已然成為華南地區工業門類最齊全城市，是中國大陸先進製造業重要基地。

中新社報導、此前，廣州已推出15個製造業相關規劃，通過實施IAB（新一代信息技術、人工智能、生物醫藥）和NEM（新能源、新材料）產業行動計畫、建設十大價值創新園區、村級工業園整治提升、招引新動能等系列行動，推動製造業發展質量變革、效率變革、動力變革。這些措施的實施，令廣州製造業綜合實力和配套能力居中國大陸前列。

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其中，該市提出實施IAB、NEM產業行動計畫，優先培育一批新興產業集群，促進產業邁向價值鏈中高端。廣州汽車年產量近300萬輛，居中國大陸第一。該市把新能源汽車作為汽車產業轉型升級的重要主攻方向，推動廣州汽車產業上新水平，成功打造廣東省唯一大陸「國家智能網聯汽車示範區」，並被大陸工業和信息化部評為唯一智能網聯汽車產業集群，預計到2020年廣州市新能源汽車產能將達30萬輛。

在製造端、內容端、應用端發力，廣州還著力打造具有全球影響力的超高清視頻產業集聚區，預計到2020年，該市超高清視頻產業規模將突破2000億元（人民幣，下同）。

此外，該市還以發展智能裝備及機器人引領製造業轉型升級，推動形成涵蓋上游數控機床與電主軸、減速器等關鍵零部件，中游工業機器人本體，下游細分領域系統集成與檢驗檢測的智能製造產業體系。

廣州還組織實施「強芯」工程，發展集成電路產業，現已集聚30餘家產業鏈企業，相關年產值近200億元。粵芯半導體項目將於9月量產，月產4萬片12英寸晶圓。

按照「廣州市協同構建粵港澳大灣區具有國際競爭力的現代產業體系行動計畫」，廣州還將開展先進製造業高質量發展、戰略性新興產業引領壯大等九大行動，推動粵港澳大灣區城市間產業集群集聚發展。