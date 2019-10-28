深圳雲上稽查 保護知識產權

2019-10-28 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近日，深圳市市場監督管理局聯合深圳市公安局採取「線上+線下」、「市場稽查+公安經偵」模式同步追蹤調查，創新運用雲上稽查技術，在線調取和固定證據，加強知識產權保護力度。

新華社報導，深圳市市場稽查局知識產權稽查處處長王向東舉例表示，經初步調查，2017年以來侵犯華為商標專用權案件總涉案金額超過3億元人民幣。截至行動前，共掌握相關電子證據23萬條。為此，他們開展了打擊侵犯華為商標專用權行動。

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除了有效保護有形產品的知識產權，雲上稽查平台也成為電影網絡版權等數字作品的保護利器。

涉嫌侵權的盜版鏈接影響正版電影合法收益，影片公映後短時間內常受到盜版鏈接的衝擊。「我們先對整個盜鏈情況動態進行檢測，並對數據展開分析，確定其媒體傳播流向，再將證據固定，對網站發出法律文書，通知其下架，並對非法鏈接進行有效攔截，及時減少版權方損失。」王向東說。

深圳市市場監管局局務會成員李平表示，建立和完善知識產權保護體系，是營造良好營商環境的重中之重。要加強大灣區知識產權保護的協同協作，推動知識產權的保護機制。

深圳市將實施知識產權五大工程，深化知識產權領域改革，增強知識產權創造、保護、運用、管理、服務能力。2019年推出的「深圳市關於打造國家知識產權強市推動經濟高質量發展的工作方案（2019-2021年）」提出，到2021年，努力將深圳打造成為大陸國家知識產權保護的樣板區域，大陸國家知識產權運營交易的重要樞紐平台，中國大陸知識產權領域創新政策的策源地。