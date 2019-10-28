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陸外匯政策 聚焦跨境貿易便利化

2019-10-28 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家外匯管理局副局長陸磊27日在上海表示，中國外匯管理改革基本戰略取向是在風險防控基礎上促進更高水平對外開放，下一步政策將聚焦持續促進跨境貿易投資自由化、便利化等方面。

中新社報導，由中國金融四十人論壇等機構共同推出的首屆外灘金融峰會當天在上海舉行。陸磊在會上說，40年來，中國大陸建立了與開放型經濟新體制相適應的外匯管理體制機制，基本形成促進貿易投資自由化便利化的政策體系。

談及外匯政策下一步取向，陸磊表示，首先是持續促進跨境貿易投資自由化、便利化，進一步支持跨境貨物和服務貿易方式創新，配套落實外商投資法，完善外商直接投資和境外直接投資外匯管理，支持「一帶一路」建設和國際產能合作，鼓勵有條件有能力的境內企業開展真實合規的對外投資等。

與此同時，還要穩妥有序推進資本項目開放，以及外匯市場建設。陸磊指出，當前中國大陸直接投資已基本實現可兌換，證券投資項下以機構投資者制度（QDII、QFII）和互聯互通制度（滬港通、深港通、滬倫通、債券通）為主的跨境投資制度安排基本成型，跨境債務融資由市場主體在全口徑宏觀審慎管理政策框架下自主進行。

他透露，下一步有關方面將統籌交易環節和匯兌環節，以金融市場雙向開放為重點，有序推動不可兌換項目開放，適度增加外匯市場參與主體，豐富外匯交易品種，支持科創板建設發展，鼓勵境外投資者參與科創板。

陸磊同時表示，官方將完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」的兩位一體管理框架。以維護外匯市場基本穩定，防止大規模不穩定跨境資本流動引發的系統性風險為總體目標，針對金融市場順周期波動採取必要的數量和價格工具，逆周期、市場化調控外匯市場上的企業、居民和金融機構等各類主體交易行為。

外匯上海
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