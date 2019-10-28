個人債務清理機制 浙江試點

2019-10-28 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年7月，大陸國家發展改革委員會等13個部門聯合印發「加快完善市場主體退出制度改革方案」。根據該方案，未來中國有望建立個人破產制度，並制定相關法規。目前，個人債務清理機制已在浙江溫州、台州等地開始探索。

新華社報導，溫州已對類似19件個人債務案件啟動清理程序。近日，溫州中級人民法院對外公布一起個人債務清理案件，這也是大陸首例具有「個人破產」實質功能的案例。

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2019年8月，溫州中院印發「關於個人債務集中清理的實施意見（試行）」通過建立個人債務集中清理機制，在保障全體債權人公平受償和防範打擊逃廢債行為的基礎上，給一些誠信的被執行人以重生機會，進一步優化營商環境和完善執行不能案件有序退出機制。

依據中國大陸相關法律，如果不進行個人債務清理，債務人將會因為失信被列入失信被執行人名單，不僅會被限制部分民事行為，包括乘坐高速鐵路列車、住高檔酒店等高消費行為，同時還可能面臨司法拘留等強制措施。

通過個人債務清理，經債權人同意後，債務人可以有條件地逐漸恢復信用，意味著債務人可以重新進行市場經營等經濟活動，增加了重新償還債務的可能。

溫州中院執行局局長陳衛國表示，個人債務清理並不是意味著無條件免除債務，惡意、欺詐性的債務不能被免責。

上海漢盛律師事務所律師李旻表示，在許多國家，個人破產制度早已有之，為一些無法執行的債務案件提供了一種退出性機制。破產複權制度的積極適用也為個人重新參與市場經營活動提供了可能。

不過，一些法律界人士認為，個人破產制度落地需要全社會建立更完善的社會信用體系、財產登記制度。在這方面，中國大陸社會仍有待完善。