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上海浦東 開放政府公開數據

2019-10-28 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

近日，上海市浦東新區人民政府與同濟大學簽署戰略合作框架協議，浦東將開放政府公共數據資源支撐同濟大學科研攻關，其中就包括高精度三維地圖和管道、管線數據等。這也是高校科教優勢資源與地方經濟社會建設有機融合。

新華社報導，浦東新區與同濟大學將開啟在政產學研各個領域的全面合作，其中人工智能更是合作焦點。今年6月，依託同濟大學建設的上海自主智能無人系統科學中心入駐張江人工智能島。

報導稱，該中心將立足人工智能重大前沿科學難題，強化多學科跨界融合，瞄準人機協同、群智開放、自主操控等關鍵技術展開科研攻關，建設若干個大科學設施和研發平台，力爭在自主智能無人系統等領域取得一批原創成果和核心技術，著力推動智慧城市、智能製造、智能醫療等領域的產業變革。

為加快高校在人工智能技術攻關及產業應用中的進度，浦東新區從5G信息基礎設施、數據資源、應用場景多個維度為科研提供完整支撐。其中就包括選取前灘區域和世紀大道地鐵站的地下空間，為地下基礎設施全息感知和智能診斷等研究提供試驗場景；共享政府內部的高精度三維地圖和管道、管線數據等，用於智能巡檢機器人及自動駕駛等技術研發；優先在試驗區域部署5G網絡，完善物聯網基礎設施，滿足科研項目對低時延、高通量傳輸能力的需要等。

此外，高校科研成果也將在浦東獲得最暢通的轉化通道。浦東新區近年來重點打通了科研成果轉化過程中的堵點難點，一方面通過中國（浦東）知識產權保護中心，加速相關知識產權（專利）審查的效率，另一方面浦東創新「產業+基地+基金」聯動發展模式，吸引各類社會資本，進一步促進優質成果高效轉化。

針對科研人員最關心的落戶問題，浦東也將利用大陸國內人才引進直接落戶審批權和留學人員落戶審批權等，全力保障核心科研人員和創新人才落得下、留得住。

高校上海物聯網
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