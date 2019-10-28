德陽裝博會 與智造裝備零距離
2019-10-28 01:52
聯合報 大陸特派員王玉燕
／綜合報導
10月23日，2019四川裝備智造國際博覽會在該省德陽市高新區盛大開幕。本屆博覽會為期3天，以「高端裝備智造未來」為主題，聚焦高端裝備製造業新興前沿科技，邀請高端裝備龍頭企業展示行業最新科技成果。同時，參觀者可零距離接觸行業領先的智慧製造裝備、智慧農業裝備、人工智慧、大資料和新一代資訊技術產品。
博覽會現場，德國西門子、中國中車、華為、京東、三一重工等237家知名企業，集中展示了258項高端製造業新興前沿科技的最新技術、最新成果和最新產品。在華為展台，CP設備能通過技術，將5G信號轉換成家裡的WIFI，取代路由器、網線直接實現資料快速傳輸，讓參觀者嘖嘖稱奇。CCS智慧巡檢機器人，接入5G技術後，可實現7×24時自主巡邏，並實現全方位音視頻監控。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
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在裝博會京東展區，智慧配送機器人大受關注，它能實現自動識別障礙、掃臉或輸入二維碼自行取件等，主要用於社區、學校等快遞投送。
此外，東方電氣展區的氫燃料電池公車，也吸引了不少人乘坐體驗。它採用氫燃料電池供能，一次加滿大約20公斤的氫燃料，能跑500公里左右，目前已經在成都投用了10台。
除了現場展示、互動式體驗、高峰論壇等環節，本屆博覽會還致力於打造「智造未來」的供需對接會，吸引合作對接落地專案，推動企業拓展海外市場、國際產能和裝備製造合作，促進四川高端裝備製造業規模不斷壯大、平台不斷完善、骨幹企業不斷成長，形成智慧製造產業集聚效果。
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