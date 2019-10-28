機器人學院 造科研創業平台

2019-10-28 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



成立於2016年4月的機器人學院交叉融合電氣與信息工程學院、機械與運載工程學院、信息科學與工程學院、設計藝術學院等學院的相關學科，與中外20餘所大學、科研機構和企業進行科研合作、學術交流和人才聯合培養，為科技愛好者提供科研創業平台。

新華社報導，在湖南大學機器人學院的實驗室裡，朱炳輝正和項目成員一起，討論如何改進優化柔性機器人—和人們印象中冰冷堅硬的鋼鐵機器人不同，他們製作的氣動抓手使用矽膠作為原料，有溫度，很柔軟。

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朱炳輝是湖南大學機械與運載工程學院研三學生，湖大機器人學院是他拓展興趣愛好、從事學術研究的平台。「機器人學院提供的平台使不同背景的學生在一起進行思維碰撞，讓我們的視野更加開闊。」

湖南大學機器人學院副院長顏亮表示，學院以機器人感知與智能控制研究方向為重點，建立機器人原理與機構設計、機器人驅動與智能控制系統、機器人感知與機器學習、智能機器人與應用系統等研究方向。

十多年前，正在讀大學的鐘杭開始研究機器人，彼時他的學校還需要從國外高價購買科研教學設備。使用幾年後，他便開始研究其中的軟件構架。如今，他所在的團隊製作的國產小型教學機器人已經投入生產，並走進湖南部分高校的教學實驗中。

現在的鐘杭是湖南大學電氣與信息工程學院控制科學與工程的在讀博士，除此之外，他還是湖南愛米家智能科技有限公司的發起人之一。

他們的作品在2017中國機器人及人工智能大賽人工智能創新比賽企業組中獲得三等獎，在第五屆「創青春」湖南省青年創新創業大賽商工組中獲得二等獎。

「不同學科背景的學生在一起做項目，在解決問題提高效率的同時，也增強了團隊成員的凝聚力。」顏亮說，學院為學生提供的多方面的支持，將企業的影響力和學校的優勢資源聯合起來，讓學生們探索製作的創新項目有機會得到產業孵化。