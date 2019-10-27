華為宣布獲大陸首張5G基站設備進網許可證
2019-10-27 11:43
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
據華為公眾號消息，華為近日率先獲得由中國大陸工業和信息化部頒發的中國首個5G無線電通信設備進網許可證，標誌華為5G基站設備可以支持中國規模部署，正式接入公用電信商用網路。
華為方面表示，這將幫助中國大陸早日實現全場景的5G網路覆蓋和容量提升需求，為用戶帶來極致的超高清視頻、AR/VR等5G業務體驗。華為方面還強調，該設備同時支持NSA和SA兩種5G網路架構。
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此外，華為近期亦宣布，迄今為止，華為已經拿下了65份全球5G商業合約。其中32個來自歐洲、11個來自中東、10個來自亞太、7個來自美洲、1個來自非洲。5G基站出貨也達到40萬個。
據了解，目前中國大陸三大電訊運營商，即中移動、中聯通和中電信，已經全部開啟5G套餐的預約，預約用戶已超千萬，用戶每月可免費獲得100G的5G數據流量。三大運營商預計將在10月31日分別公佈其5G套餐價格，並於11月1日起正式執行5G套餐。
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