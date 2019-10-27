兩岸29支慢速壘球隊 昆山以球會友
2019-10-27 10:21
聯合報 特派記者戴瑞芬
／昆山27日電
台灣的棒球熱，在台商投資集聚的昆山延燒，「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽今年邁入第九屆，26、27日在昆山開發區慧聚慢速壘球公園開打，來自雙北、桃園、台中、高雄等20支球隊跨海到昆山，兩岸共29支球隊、近600名隊員在球場拚搏，以球會友。
兩岸慢壘賽26日開幕，由大陸國台辦交流局處長馬振傑、江蘇省台辦主任練月琴、蘇州市台辦副主任李雪霞等，和昆山市台協會會長宗緒惠、江蘇省台商慢速壘球聯盟理事長孫德聰，以及台灣慢速壘球協會副秘書長粟爵文、台北市體育總會棒球協會秘書長蔡仲仁等揮棒開球。包括王傳家、杜章偉等多名前中華職棒明星，也到昆山來助陣加油。
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大陸全國台企聯發言人、昆山台協榮譽會長孫德聰表示，慢壘運動在昆山蓬勃發展，已經成為昆山市打造台商「大陸精神家園」及兩岸文化體育交流的重要平台。
今年「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球賽共有來自海峽兩岸共29支球隊、近600名隊員參加，特別的是今年比賽第一次增設了青少年組賽事。
來自台灣參加青少年球賽的有台北北投國中、台中東山高中、桃園南崁國中等6支球隊120名球員，與大陸江蘇省無錫、四川省遂寧等青少年球隊一較高下。
另外還有台南市仁德棒球協會等全台14支成人球隊，則和昆山、寧波、廈門、上海等台商球隊上場比拚。
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