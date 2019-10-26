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網傳任正非安檢照片 自用iPad Pro引熱議

2019-10-26 21:29聯合報 記者林宸誼╱即時報導

一張華為總裁任正非機場安檢的照片日前在微博熱烈討論，照片中安檢員正在幫忙將任正非包中的電子產品拿出來安檢，而手中疑似iPad Pro 10.5吋。

也就是說，任正非個人使用的平板產品正是競爭對手的蘋果iPad，而非華為自家產品，這引起了網友熱議。

快科技報導，不過這樣的結果並不令人意外，任正非在5月曾回答過傳媒包含使用蘋果產品的問題，當時傳媒問華為與愛國情緒的問題，任正非回答：「我的小孩用蘋果，就是不愛華為了？不能這麼說，我經常講這樣的話，余承東很生氣，認為老闆總為別人宣傳，不為自己宣傳。」

任正非繼續指出：「我講的是事實，不能說用華為產品就愛國，不用就是不愛國。華為產品只是商品，如果喜歡就用，不喜歡就不用，不要和政治掛鉤。」

也就是說，任正非對於用哪家產品的問題看得很開。

儘管華為平板市占雖然相較於iPad稍遜一籌，但毫無疑問是境內第一，先前IDC公布的2019年Q2平板電腦市場數據，華為以10.3%的市占位列第三名，僅次於蘋果三星。

圖/快科技
圖/快科技
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