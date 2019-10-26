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寶鋼前三季淨利潤達人民幣88.74億元

2019-10-26 20:05聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸龍頭上市鋼企寶鋼股份25日發布第3季財報，前三季營收人民幣2168.76億元，年減3.75%；淨利潤88.74億元，比去年同期大幅減少43.65%；每股收益0.4元，減幅也達43.66%。

寶鋼在報告中提到，第3季外部市場不確定性加劇，中美貿易摩擦時有影響，大中型鋼企利潤率持續回落。鋼鐵產品價格總體呈下行趨勢，第3季鋼材價格指數和國際鋼材價格指數環比分別下跌3.3%、4.9%；主要原材料礦石價格持續上漲，煤焦價格高檔震盪；下游汽車板市場降幅收窄，但仍延續負增長。

儘管外部市場不確定加劇，寶鋼在報告中認為，公司經營業績達到預期。報告期實現利潤總額36.6億元，前三季累計利潤總額119.7億元；成本削減工作成效顯著，前三季累計成本削減47.7億元，超額完成年度目標，有力支撐公司業績。

寶鋼前三季累計完成鐵產量3462.3萬噸，鋼產量3672.3萬噸，商品坯材銷量3545.8萬噸。

寶鋼股份為鋼鐵央企中國寶武旗下核心上市公司，是中國最現代化的特大型鋼鐵聯合企業，也是國際領先的世界級鋼鐵聯合企業。

寶鋼公司專注於鋼鐵業，同時從事與鋼鐵主業相關的加工配送、化工、資訊科技、金融以及電子商務等業務。公司目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要製造基地，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業之一。

圖：財華社
圖：財華社
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